Aby byla Evropská Unie supervelmoc, nesmí být jen supermarket, říká politický geograf Romancov

Ursula von der Leyenová prohlásila svou Evropskou komisi za komisi geopolitickou. Za důležitého geopolitického hráče by chtěli mít Evropskou unii také lídři Německa nebo Francie. Politický geograf Michael Romancov ale upozorňuje, že to zatím funguje hlavně v ekonomické oblasti. V zahraniční politice a bezpečnostních otázkách EU silná není. Proč a jak by to šlo změnit? Tomu se věnuje letní vydání Bruselských chlebíčků. Bruselské chlebíčky Brusel/Praha 11:51 31. července 2023

„Evropská unie je důležitý, nepřehlédnutelný, neignorovatelný aktér všude tam, kde Evropská unie vystupuje jako aktér, který je jednotný. Tam si ji nikdo nemůže dovolit ignorovat,“ popisuje odborník na geopolitiku z Fakulty sociálních věd UK a Metropolitní univerzity Praha.

A pokračuje: „Všude tam, kde to není nebo je to jen v náznacích, tam je Evropská unie relativně slabá, protože je fragmentovaná, a to se bohužel týká i té dimenze zahraničněpolitické a bezpečnostní.“

Evropské unii by proto podle Romancova prospěl přechod z jednomyslného rozhodování v zahraničněpolitických otázkách na většinové, o kterém se v současnosti diskutuje. Pomohlo by to k rychlejšímu reagování unie na mezinárodní krize.

Superpower vs. supermarket

„Máloco je tak citlivé na rychlost a optimálně s tím ruku v ruce jdoucí intenzitu rozhodování jako mezinárodní politika, a to zejména v té oblasti vojensko-bezpečnostní. Všude tam, kde leží evropské zájmy, by Evropská unie ve svém vlastním zájmu měla být schopná jednat velmi rychle,“ zdůrazňuje politický geograf.

Pokud Unie změní svůj přístup v této oblasti, může se podle Romancova stát i onou třetí světovou velmocí vedle USA a Číny, jak k tomu před nedávnem vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Zatímco Spojené státy jsou ‚superpower‘, Evropská unie je supermarket. My musíme přestat být tím supermarketem. A to je něco, co je v našich silách, ale není to v silách žádného evropského státu,“ tvrdí host tohoto dílu Bruselských chlebíčků, který se zaměřuje na roli EU jako geopolitického aktéra.

Pomohlo by jí, kdyby se Unie proměnila také ve vojenskou mocnost nebo kdyby se rozšířila o další státy? A jakou úlohu hraje v konfliktu na Ukrajině a vztazích s Ruskem? I to a mnohé další rozebírají tyto Bruselské chlebíčky, audiozáznam najdete výše.