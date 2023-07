EU na Latinskou Ameriku zapomněla, summit má oživit vztahy. Čína ji ale předběhla, tvrdí odborník

Do Bruselu míří bezmála tři desítky latinskoamerických lídrů na summit mezi Evropskou unií a Společenstvím latinskoamerických a karibských států. Sedmadvacítka se tak podle experta na Latinskou Ameriku Martina Reye snaží oživit vztahy, které dlouho zanedbávala. „Evropská unie se orientovala prioritně na jiná témata, nebo dokonce na jiné světové oblasti,“ říká Rey v pořadu Bruselské chlebíčky. V Latinské Americe tak získala náskok Čína. BRUSELSKÉ CHLEBÍČKY Brusel 8:11 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Latinské Americe získala nad Evropou náskok Čína | Zdroj: Český rozhlas

Do Bruselu by měli v pondělí přiletět třeba brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, prezident Argentiny Alberto Fernandéz a další lídři států Jižní a Střední Ameriky a Karibiku. Summit s lídry EU se koná po dlouhých osmi letech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl Bruselských chlebíčků

Hlavním tématem dvoudenního jednání bude oživení vzájemných obchodních vztahů a také boj proti klimatické změně a odlesňování Amazonie.

Lepší atmosféře by podle Martina Reye mohla přispět letošní výměna na postu prezidenta největší jihoamerické země – Brazílie.

„V těch předchozích letech prezident Bolsonaro nebyl tolik nakloněn strategii Evropské unie ohledně ochrany životního prostředí. Se staronovým prezidentem Lulou je toto téma mnohem snáze a lehce uchopitelné,“ uvedl Rey.

Ukrajina vedlejší téma

Naopak ruská válka na Ukrajině bude spíš okrajovým tématem summitu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ani nedostal pozvánku. Podle Reye sice většina států Latinské Ameriky verbálně Ukrajinu podpořila, v praxi si ale drží distanc.

Dění v Bruselu je mnohem důležitější než to v Česku. Média to musí pochopit, říká Půr Číst článek

„Není to tak, že by se stavěly k Ukrajině vyloženě zády, ale zároveň to není tak, že by ji podporovaly materiálně, nebo nějak významně, jako to dělají třeba jiné státy,“ říká Rey.

A podotýká, že státy jako Kuba či Nikaragua se dokonce přímo staví na stranu Ruska. Země, které mají větší distanc k Eropské unii jsou země, které mají blíže k Rusku."

Proč Evropská unie Latinskou Ameriku potřebuje? Kam se budou jejich vztahy dál ubírat? A vyplatí se dnes studovat spíš španělštinu nebo čínštinu? O tom je tato epizoda Bruselských chlebíčků.