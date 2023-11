Pro pravici příliš mírný, pro levici zase přísný. Návrh imigračního zákona kritizuje ve Francii opozice

Francouzský senát začíná projednávat kontroverzní návrh imigračního zákona. Vláda si od něj slibuje reformu azylové politiky i tvrdší přístup vůči nebezpečným a zradikalizovaným cizincům. Opozice nesouhlasí s některými částmi připravovaného zákona a hrozí svržením vlády. Od stálého zpravodaje Paříž 21:32 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský senát se zabývá návrhem nového imigračního zákona | Foto: Chosé Bouzas, Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Francouzská vláda si od nového imigračního zákona slibuje jednodušší vyhošťování nebezpečných cizinců. Návrh počítá například s tím, že by stát neprodloužil povolení k pobytu těm, které soud pošle do vězení, ať už za vraždu nebo ozbrojené přepadení či podobné delikty.

Vyhoštění odsouzených

Přípravu nové legislativy ovlivnil do velké míry i nedávný útok na střední škole v severofrancouzském Arrasu, při kterém zemřel učitel francouzštiny Dominique Bernard.

Útočníkem byl bývalý student školy původem z Čečenska. Policie ho vedla na svých seznamech a kontrolovala ho dokonce ještě den před útokem. Nicméně v tu dobu nic nenasvědčovalo tomu, že by ten člověk chtěl podobný útok připravit nebo se k ničemu podobnému odhodlával.

I přesto ho francouzské úřady nemohly vyhostit, protože on do Francie přijel před třináctým rokem svého života a tímto způsobem získal speciální ochranu. A to by se v novém imigračním zákoně mělo změnit.

Připravovaný zákon je ale kritizovaný ze strany opozice, protože je na jednu stranu represivní a chce přitvrdit vůči některým migrantům, ale na druhou stranu je také poměrně benevolentní.

Počítá například s udělováním povolení pobytu lidem, kteří jsou ve Francii alespoň tři roky a pracují v profesích s nedostatečným počtem zaměstnanců. Jedná se hlavně o profese jako stavebnictví, hotelnictví nebo o lidech, kteří pracují v restauracích.

Kritika republikánů

A právě tento bod opozice, konkrétně umírněná pravice, tedy republikáni, kritizují. Šéf republikánských senátorů Bruno Retailleau řekl, že chce naopak zpřísnění podmínek pro regulaci migrantů. Je připravený dokonce podat návrh na odstranění tohoto sporného článku tři připravovaného zákona.

Pokud se tak nestane, tak jsou republikáni ochotní hlasovat proti zákonu. Někteří jsou dokonce připraveni hlasovat pro svržení vlády prezidenta Emmanuela Macrona.

Francouzská populace podle statistického úřadu z 87 procent tvořená lidmi, kteří se ve Francii narodili. Lidé, kteří se narodili v zahraničí a nemají francouzské občanství, představují desetinu obyvatel Francie. V roce 2021 přišlo do Francie zhruba čtvrt milionu přistěhovalců. Ale to číslo setrvale, až na výjimky jako v období covidu, stoupá. Nejvíc žadatelů o azyl je z Afghánistánu, Bangladéše, ale také z Turecka.

Legislativní proces bude určitě ještě dlouhý. Návrh zákona teď zhruba týden budou projednávat senátoři. Koncem listopadu se dostane do Národního shromáždění, dolní komory francouzského parlamentu, nejdřív do výboru a pak ještě na plénum. To by mělo být 11. prosince a tam by ho poslanci měli projednávat de facto až do Vánoc.

Vláda, respektive ministr vnitra Gérald Darmanin řekl, že věří, že zákon bude možné schválit bez použití speciálního ústavního článku s označením 49.3, který umožňuje vládě obejít hlasování v parlamentu. Vláda toto specifikum francouzské ústavy už použila při prosazení důchodové reformy.

Proti některým pasážím navrhovaného zákona mají výhrady nejen republikáni, ale i poslanci národního sdružení Marine Le Penové. Říkají, že text není tvrdší a nepřinese další nástroje pro vyhošťování nebezpečných cizinců. Naopak levicoví zákonodárci zase tvrdí, že je příliš tvrdý.