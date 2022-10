Nepamatuji si, že by diktátor, který rozpoutal zlo, někdy dobrovolně ustoupil, varuje historik Kocian

Vladimir Putin po podpisu anexe části ukrajinského území mimo jiné řekl, že se Spojené státy obávají ruské kultury a chtějí ji zničit. „Pokud bychom zůstali ve 20. století, tak nejvíc zabitých má na kontě bývalý Sovětský svaz. Nejen v době velkého teroru nebo po válce, ale už od doby následující bezprostředně po bolševické revoluci, respektive od roku 1918,“ odpovídá historik Jiří Kocian na otázku, která země likvidovala nejvíc ruských elit. OSOBNOST PLUS Praha 16:02 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historik Jiří Kocian | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky do celkového počtu obětí zahrnuje popravené a umučené učitele, filozofy, umělce, spisovatelé, skladatele nebo vědce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

Bývalý komisař pro energetiku Günther Oettinger před nedávnem řekl, že Putin je největším zločincem od časů Hitlera.

„Je to pravda určitě v tom, co rozpoutal… i v tom, jak se vzdaluje od reálného pohledu na důsledky, co by jeho rozhodnutí mohlo přinést. Možná, že vchází do fáze, kdy je mu to už jedno – a tím je nebezpečnější,“ říká Kocian.

Hitler vs. Putin

Anexe dalších části Ukrajiny z 30. září 2022 se začala přirovnávat k Mnichovské dohodě o Československu z 30. září 1938. Hitler tehdy řekl, že za jediné řešení míru považuje to, že se naše země vzdá některých oblastí, zejména Sudet.

Po Státní dumě schválila připojení ukrajinských území k Rusku i horní komora ruského parlamentu Číst článek

Putin před pár dny řekl něco podobného, když tvrdil, že „kyjevský režim by měl respektovat vyjádření vůle obyvatel, protože to je jediná cesta k míru“.

„Je v tom velká analogie – ve vyjádření i v obsahu, byť to zaznělo v rozdílných historických kontextech. Bylo to v době, kdy Hitler zahájil agresi do Evropy, a v okamžiku, kdy německá část populace tehdejšího Československa v nemalé míře vzhlížela k Hitlerovu režimu. A jejich požadavek k návratu do vlasti tady zazníval velmi bezprostředně,“ vysvětluje historik.

„Bylo to propagandistické spojení, ale nebylo to něco umělého. A Putinovo vyjádření o oblastech patřících Rusku – tady nejsem přesvědčený, že část lidí ruské národnosti v ukrajinských oblastech opravdu chce být součástí Ruska,“ srovnává Kocian.

Historik zároveň připomíná, že ustupovat zlu se nevyplácí.

„Ustupovat zlu se nevyplácí.“ Jiří Kocian

„Nepamatuji si, že by taková situace nastala a že by diktátor nebo samovládce, který chtěl rozpoutat nebo rozpoutal nějaké zlo, dobrovolně ustoupil nebo se vzdal své představy o dobývání světa,“ varuje a všímá si i akcentu Putinova vyhrožování, které se stále stupňuje.

„Nabylo to výrazného akcentu, teď to slyšíme každý den. Ne každý druhý den, ne každý týden, ale každý den tady máme jaderné vyhrožování, což je něco, co stojí za vážnou úvahu na obou stranách,“ uzavírá historik.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí si poslechněte v audiozáznamu.