Irsko řeší záhadu Cobalt. Jeden z místních politiků pracuje pro Moskvu, tvrdí média

Irsko řeší, kdo je Cobalt. Podle médií je tak označován nejmenovaný irský vládní politik, který se prý nechal prostřednictvím krásné agentky zverbovat pro spolupráci s Moskvou. Řada irských zákonodárců tak tento týden raději ujišťovala, že oni Cobaltem nejsou. Dotyčného politika podle médií ze spolupráce s Ruskem dlouho podezírají i irské tajné služby. Dublin 13:46 11. října 2024

O totožnosti proradného politika Irové spekulují už několik dní. Debatu vyvolal článek v britském týdeníku The Sunday Times, podle něhož ruské tajné služby s pomocí krásné „volavky“ zverbovaly irského politika, aby Kremlu pomohl rozvracet vztahy mezi Británií, Irskem a Evropskou unií během jednání o brexitu, tedy britském odchodu z Evropské unie. Měl rovněž pořádat tajné schůzky s radikálními probritskými loajalisty v Severním Irsku.

Britský list uvádí, že dotyčný se scházel se Sergejem Prokopjevem, ruským zpravodajským důstojníkem, který v letech 2019 až 2022 působil z ruského velvyslanectví v Dublinu.

Na jedné schůzce mimo Dublin politik, který byl údajně sledován armádou a irskou policií, údajně nabídl, že zařídí kontakty mezi Rusy a loajalistickými radikály v Severním Irsku, a to v citlivé době jednání o brexitu.

Loajalističtí radikálové přitom hrozili násilím kvůli brexitovým dohodám z let 2019 a 2020, které by vytvořily celní hranici v Irském moři, a chtěli zabránit vzniku pozemní hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

Zatímco irská veřejnost byla těmito zprávami šokována, irský premiér Simon Harris podle serveru The Moscow Times řekl, že zprávy o „krtkovi“ v irském parlamentu, naverbovaném ruskou tajnou službou, pro něj nejsou překvapením.

Už od roku 2022 irské bezpečnostní úřady upozorňovaly dotyčného politika na ruské úsilí získat jej ke spolupráci. On se prý však takovým varováním vysmál.

Ačkoli vyšetřovatelé údajně nenašli žádné důkazy, že by byl podezřelý za svou spolupráci placen, může ale být osobně kompromitován jiným způsobem. Mohl se na něj najít nepříjemný materiál v jeho internetové historii při cestách do zahraničí, zvláště do oblastí, v nichž ruské tajné služby svobodně operují, píše The Moscow Times.

Irský server Irish Independent popisuje, jak se někteří irští senátoři tuto středu ve svých projevech dušovali, že oni ruskými agenty nejsou. Jako první takové prohlášení učinil Timmy Dooley z vládní strany Fianna Fáil (FF) a ke stejnému kroku vyzval i kolegy.

„A ani já, stejně jako vy senátore Dooley, nejsem jedním z těch lidí,“ ujišťoval i předseda Senátu Jerry Buttimer. Potřebu ujistit kolegy o tom, že není agentkou, měla například i senátorka z FF Fiona O’Loughlinová.

Peadar Tóibín, předseda irské konzervativní strany Aontú, tento týden připustil, že mu v roce 2017 jistá konzultační firma nabídla výlet do Moskvy, kde měl pobývat v pětihvězdičkovém hotelu a setkat se i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„To mě zarazilo jako velmi zvláštní a poněkud neuvěřitelné. Vzhledem k protidemokratické povaze Putinova režimu jsem dal najevo, že nemám zájem,“ dodal Tóibín.