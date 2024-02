‚Izrael nemá žádné zábrany.‘ Osmi stovkám západních úředníků vadí postoj jejich zemí ke Gaze

Více než 800 představitelů veřejné správy ze Spojených států a Evropy podepsalo prohlášení, v němž varují, že jejich vlády mohou podporou izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy přispívat k závažnému porušení mezinárodního práva. Tel Aviv 16:21 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael při svých vojenských operacích v Gaze neprojevil „žádné zábrany“, uvádí prohlášení | Zdroj: Reuters

Uvádějí, že jejich administrativy riskují spoluúčast „na jedné z nejhorších lidských katastrof tohoto století“, když ignorují jejich odborné rady ohledně konfliktu, napsal server BBC News, který obdržel kopii dokumentu. Dopis je podle webu nejnovější známkou výrazného nesouhlasu uvnitř vlád některých klíčových západních spojenců Izraele.

Jeden ze signatářů prohlášení, americký úředník s více než pětadvacetiletou praxí v oblasti národní bezpečnosti, řekl BBC o „neustálém přehlížení“ jejich obav. „Hlasy těch, kteří rozumí regionu a jeho dynamice, nebyly vyslyšeny,“ řekl úředník.

„To, co je zde opravdu jiné, není to, že bychom něčemu nedokázali zabránit, ale že se na tom aktivně podílíme. To se zásadně liší od jakékoli jiné situace, kterou si pamatuji,“ dodal úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity.

Izrael při svých vojenských operacích v Gaze neprojevil „žádné zábrany“, uvádí prohlášení, což podle jeho signatářů mělo za následek desítky tisíc civilních obětí, kterým se dalo předejít. „Záměrné blokování pomoci vystavilo tisíce civilistů riziku hladomoru a pomalé smrti,“ tvrdí také signatáři dopisu.

Izrael zahájil útoky na pozice Hamásu v Pásmu Gazy 7. října v bezprostřední reakci na rozsáhlý teroristický útok na jižní Izrael, při kterém palestinští ozbrojenci povraždili na 1200 lidí a přes 240 jich unesli.

Část rukojmích Hamás, který USA či EU označují za teroristickou organizaci, propustil za dosud jediného dočasného příměří na konci listopadu, většinou výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. Při operacích izraelské armády zahynulo podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem přes 27 000 lidí.

„Existuje pravděpodobné riziko, že politika našich vlád přispívá k závažnému porušování mezinárodního práva, válečným zločinům a dokonce k etnickým čistkám nebo genocidě,“ uvádí dopis.

Strategie chybí

Totožnost těch, kteří prohlášení podepsali nebo podpořili, nebyla zveřejněna a BBC neviděla seznam jmen, ale podle serveru se skládá převážně z úředníků, z nichž každý má nejméně desetiletou praxi ve vládních pozicích.

Dopis také uvádí, že ačkoli izraelská vojenská operace způsobila v Gaze bezprecedentní škody na životech a majetku, zdá se, že neexistuje žádná funkční strategie, která by účinně odstranila Hamás jako hrozbu, ani politické řešení, které by zajistilo bezpečnost Izraele v dlouhodobém horizontu.

Dopis vyzývá vlády USA a Evropy, aby „přestaly veřejnosti tvrdit, že izraelská operace má strategické a obhajitelné opodstatnění“.

Izraelští představitelé takovou kritiku důsledně odmítají. Izraelské velvyslanectví v Londýně v reakci na nové prohlášení uvedlo, že je vázáno mezinárodním právem.