Izraelský parlament schválil rozpočet, zažehnal tak hrozbu předčasných voleb

Izraelský parlament ve čtvrtek časně ráno schválil rozpočet na letošní rok, a prozatím tak zabránil konání dalších předčasných voleb, napsala agentura DPA. „Jde o svátek pro stát Izrael,“ napsal na twitteru premiér Naftali Bennett. „Po letech chaosu jsme sestavili vládu, zvítězili nad variantou (koronaviru) delta a nyní jsme díky bohu schválili rozpočet pro Izrael,“ uvedl také. Tel Aviv 7:56 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Naftali Benett | Foto: Abir Sultan | Zdroj: Reuters

Rozpočet podpořilo 61 poslanců ze 120. Izraelský parlament plán hospodaření státu naposledy schválil v březnu 2018. Deník The Jerusalem Post na svých internetových stránkách napsal, že po ranním hlasování šli zákonodárci na několik hodin spát, pak je čeká hlasování o dalším zákonu a později ještě o rozpočtu na rok 2022.

Izrael chce postavit nové domy v osadách na Západním břehu Jordánu. Proti je část vlády i USA Číst článek

Pokud by poslanci rozpočtový balík neratifikovali do 14. listopadu, automaticky by to znamenalo rozpuštění parlamentu a o 90 dnů později by se musely konat předčasné volby.

Právě neschopnost dohodnout se na rozpočtu vedla loni k pádu minulé vlády a letošním březnovým volbám. Byly čtvrté za minulé dva roky a vítězný Likud expremiéra Benjamina Netanjahua po nich nedokázal sestavit kabinet s parlamentní většinou.

Od léta je v Izraeli u moci nesourodá vládní koalice premiéra Bennetta, v níž je zastoupeno celkem osm stran z různých částí politického spektra, vůbec poprvé i arabské politické uskupení.

יום חג למדינת ישראל!



לאחר שנים של תוהו ובוהו—

הקמנו ממשלה,

התגברנו על הדלתא,

ועכשיו, ברוך השם, העברנו תקציב לישראל!



ממשיכים קדימה בכל הכוח. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 4, 2021