Tokajev nevěří vlastním silám. Pozvání Rusů pro něj bude špatné, říká expert Baar o dění v Kazachstánu

V Kazachstánu podle vyjádření kanceláře prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva opět zavládl klid a úřady získaly kontrolu nad vládními budovami, které předtím obsadili demonstranti. Během nepokojů zemřelo 164 lidí a další tisíce byly zraněny. „Jaká je skutečná pravda, to se možná nikdy nedovíme. Nemáme informace ani o žádných disidentech, protože je to tvrdě policejní stát,“ řekl v Interview Českého rozhlasu Plus politický geograf Vladimír Baar.

Astana 20:24 10. ledna 2022