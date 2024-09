Klouzavé bomby uspíšily pád Avdijivky i postup na Donbase. Ukrajina tak odpoví Rusku, míní analytik

Americký prezident Joe Biden oznámil další americkou pomoc Kyjevu ve výši zhruba osmi miliard dolarů (180 miliard korun). Američané mimo jiné poprvé dodají Ukrajině naváděné bomby s dosahem 130kilometrů. „Bude to efektivní zbraň přímo proti frontovým liniím a jednotkám nepřítele,“ sdělil v rozhovoru pro Radiožurnál bezpečnostní analytik z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Rozhovor Praha 19:00 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak významný je nový balík americké pomoci a v něm první dodávky naváděných bomb s doletem 130 km?

To nejcennější na tom balíku jsou klouzavé bomby. Jedná se opravdu o efektivní zbraňový systém především na frontové linii. Bude to efektivní zbraň přímo proti frontovým liniím a jednotkám nepřítele.

Bude to to, co používalo Rusko poslední rok a půl a bylo s tím velmi úspěšné, protože výbušnost těchto zařízení je opravdu velká a oni devastovali doslova a do písmene ukrajinské jednotky na frontě, proto byl uspíšený pád Avdijivky a postup na Donbase. Ukrajina teď bude moct rovněž používat podobné zbraňové systémy.

V čem a proč je to tak důležité a výhodné? Je zásadní, že Rusové se za dva roky významně zlepšili v elektronickém boji a i některé moderní západní zbraňové systémy dokázali v letové fázi rušit, takže nedopadly přesně na cíl.

To je výhoda těchto relativně primitivních zařízení, které elektronickým výbojem narušit nejdou, takže na cíl dopadnou, což je zásadní výhoda.

Zřejmě jako nosiče budou určeny letouny F-16. Je problém, že jsou pořád ve velmi malém počtu a Ukrajina čelí schizofrenní situaci, zda je použít proti tomu, aby bránila vlast před raketami, které letí proti ní, nebo je použít jako podporu frontových linií. Několik kusů, mezi deseti a šestnácti, opravdu stačit nebude. Je potřeba podpořit další dodávkou strojů, které by měly postupně na Ukrajinu přijít.

Čtyřbodový plán

Podle deníku The Wall Street Journal plán vítězství nad Ruskem, který představil Volodymyr Zelenskyj, nevzbudil u amerických představitelů nadšení. Bílý dům ho prý považuje jen za rozšířenou žádost o další zbraně a o zrušení zákazu útočit západními zbraněmi na ruské území. Co se o plánu ví?

Znají se pouze hrubé obrysy, které se sestávají ze čtyř hlavních bodů. První by měly být bezpečnostní záruky poté, co válka skončí - například vstup do NATO. Když ten nebude možný za jistých okolností nebo z objektivních důvodů, tak minimálně závazné bezpečnostní bilaterální smlouvy, něco jako mají se Spojenými státy Jižní Korea, Japonsko či Izrael.

Do druhého bodu je zahrnuta i kurská operace. Ta by měla sloužit jako vyjednávací karta pro nastávající mírové dohody.

Třetím bodem jsou dodávky moderních druhů zbraní včetně toho, co bylo akcentováno během celé cesty, práva použití nad integrálním území Ruské federace, aby mohla zasahovat cíl nepřítele, muniční sklady či velitelská stanoviště.

Čtvrtým bodem má být finanční pomoc při obnově Ukrajiny poté, co válka skončí. To je v kostce to, co je v plánu obsaženo.

Pokud jde o to aktuální dění přímo na Ukrajině, v pátek přišli tři lidé o život. Nejméně jedenáct lidí bylo zraněno při ranním ruském dronovém útoku na přístav Ismajil v Oděské oblasti. Jak důležitý je tento přístav?

Ukrajina naštěstí nemá jediný přístav. Neřekl bych, že páteční nálet se vymyká z toho, co Rusko v posledních měsících proti Ukrajině činí.

