V Moskvě začalo dobrovolné očkování pro koronaviru. Provází jej skandály spojené s povinností účastnit se

V Moskvě v sobotu začalo očkování rizikových skupin proti novému koronaviru. Jde o první ruskou vakcínu Sputnik V. Ta dostala ruskou státní registraci už v srpnu, a to mimořádně teprve po druhé fázi klinických testů. Ta třetí přitom ještě stále neskončila. Moskva 12:11 5. prosince 2020

Ruská očkovací kampaň se týká zdravotníků, učitelů anebo lidí pracující v sociálních službách. Počínaje sobotou startuje v Moskvě. Od příštího týdne se pak počítá i s dalšími regiony. Prezident Putin se nechal slyšet, že Rusko bude mít v nejbližších dnech k dispozici dva miliony dávek Sputniku V.

Navíc Rusové vyvíjejí hned několik vakcín, které chtějí do očkovací kampaně postupně zařadit. Předpokládá se to určitě u druhé ruské vakcíny, která dostala registrační název EpiVakKorona a která je teď ve třetí fázi testů. Státní registraci taky nejspíš do konce roku dostane ještě jedna, celkem tedy třetí ruská vakcína.

A postupně se má rozšiřovat i okruh obyvatel, kteří se mohou nechat očkovat. Podle ministerstva zdravotnictví by někdy mezi lednem a únorem měla přijít řada i na další skupiny.

Souběžně s vakcinací civilistů ale plánuje taky ruská armáda naočkovat víc než 400 tisíc vojáků. Podle náměstka ministerstva obrany Timura Ivanova se už teď denně očkuje asi 1500 vojáků.

Dobrovolné očkování

Vláda ujišťuje, že očkování je dobrovolné. Konkrétně v Moskvě ale byla v minulých dnech velkým tématem kauza třetí městské polikliniky, kde údajně někteří zdravotníci podali výpověď poté, co jim bylo očkování nařízené ředitelkou, která je zároveň městskou zastupitelkou za vládní stranu Jednotné Rusko.

Vedení Moskvy k tomu teď vydalo prohlášení, kde vynucování očkování rezolutně odmítá. Podobné informace se ale objevily i v souvislosti s dalšími zdravotnickými zařízeními nebo státními úřady. A nejenom v hlavním městě.

Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina se během několika prvních hodin na očkování zapsalo asi pět tisíc zájemců. V Moskvě se totiž zájemci musí předem po internetu zapsat do některého ze 70 očkovacích center. Zatím jich je tolik, do konce roku by ale měla přibýt další stovka.

Naočkovat se můžou nechat dospělí do 60 let bez chronických onemocnění. Ti, kdo vakcínu dostanou, pak mají dalších 42 dní kromě jiného omezit spotřebu alkoholu nebo léků ovlivňujících imunitu.

Právě 42 dní totiž podle odborníků trvá, než se po Sputniku V vyvine plnohodnotná imunitní odpověď. Jak dlouho ale bude přetrvávat, to se zatím přesně neví.

Indie a Jižní Korea

Třeba v případě druhé ruské vakcíny – EpiVakKorony - ale vědci, kteří ji vyvinuli, už avizovali, že přeočkování bude nejspíš potřeba asi po 6 až 10 měsících. Je ale potřeba říct, že je založená na jiném principu než Sputnik V. A ještě úplně jiná je i třetí vakcína, ta má obsahovat celý virus.

Pro Rusy je očkování zdarma. Něco jiného je pak ale prodej vakcíny v zahraničí. Nicméně ruská vláda se dušuje, že konkrétně Sputnik V bude levnější než konkurenční vakcíny.

Na všech zahraničních trzích by jedna dávka – a potřeba jsou dvě – prý neměla stát v přepočtu víc než něco kolem dvou set korun. O tom ujišťoval šéf státního Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, který vývoj vakcín financuje.

Podle něj už zájem projevilo přes 40 států. Počítá se přitom s tím, že Rusko bude vakcíny do ciziny dodávat ve spolupráci se zahraničními farmaceutickými firmami. Nechce je ve velkém exportovat přímo z Ruska, aby mohlo pokrýt vlastní spotřebu.

A jedná proto primárně o exportu technologie. Podle ministra zdravotnictví Michaila Muraška jsou už uzavřené dohody s Indií a Jižní Koreou. Jednání se vedou taky s Čínou, Běloruskem nebo třeba s Maďarskem.