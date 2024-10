Mise OSN v Libanonu je spíš pozorovací než mírová. Nezabránila útokům Hizballáhu, tvrdí šéf odboru

Evropská unie uvalila sankce na sedm lidí a sedm subjektů v Íránu kvůli dodávkám balistických raket a dronů Rusku. Podle Kyjeva vojenská pomoc agresorovi porušuje mezinárodní právo a chartu OSN. Zároveň se čeká na odvetu Izraele za předchozí íránský útok. „Odveta je nevyhnutelná. Zdůrazňujeme izraelské právo na sebeobranu,“ říká pro Český rozhlas Plus Petr Hladík, ředitel Odboru Blízkého východu a severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Bejrút 13:42 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozidla mírových sil OSN (UNIFIL) v Marjayounu u hranic s Izraelem na jihu Libanonu (fotografie z 9. srpna 2024) | Foto: Karamallah Daher | Zdroj: Reuters

Spojené státy odrazují Izrael od útoku na íránská jaderná zařízení. Jaký k tomu zaujímá postoj česká diplomacie?

Česká diplomacie samozřejmě také apeluje a snaží se o to, aby situace dále neeskalovala. Podporujeme jak úsilí Spojených států amerických, tak dalších států v regionu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rostoucí napětí na Blízkém východě hodnotí ředitel Odboru Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík a Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů

Odveta je nicméně nevyhnutelná a my ji tak vnímáme, protože neustále zdůrazňujeme izraelské právo na sebeobranu. Útok z 1. října byl opravdu bezprecedentní ze strany Íránské islámské republiky. 180 balistických raket, to je opravdu zásadní akt agrese vůči Státu Izrael.

Nicméně podporujeme úsilí všech, aby situace dál neeskalovala. A máme na mysli především bezpečí českých občanů, kteří stále v regionu pobývají.

Evakuovat misi UNIFIL

Izrael chce, aby se evakuovala mezinárodní mise OSN v Libanonu. Evropská unie označila útoky na misi za nepřijatelné. Jaké možnosti ochrany a působené této mise vidí česká diplomacie?

Víte, ta mise má, řekl bych, pozorovatelský mandát. I před vypuknutím současného konfliktu, což bylo loni 7. října ze strany teroristů Hamásu a následně den poté ze strany teroristického hnutí Hizballáh, mise UNIFIL v zásadě monitorovala útoky, ke kterým docházelo. Nedokázala jim zabránit.

Vojenské, nikoliv jaderné cíle. Netanjahu prý Bílému domu nastínil chystanou odvetu proti Íránu Číst článek

Bohužel také nedošlo k naplnění mandátu mise. Ten mandát byl zpřesněn rezolucí 1701 po poslední válce mezi Izraelem a Libanonem, respektive mezi hnutím Hizballáh.

Rezoluce jasně stanovila, že území na jih od řeky Lítání, tedy území jižního Libanonu, se má demilitarizovat. A že tam nemá být přítomen nikdo jiný než libanonská armáda a právě jednotky UNIFIL.

Bohužel je skutečnost taková, že se tam nacházeli jak bojovníci Hizballáhu, tak jejich arzenály, a dokonce i infrastruktura. A toto vnímáme jako velmi problematické.

A jaké jsou teď možnosti ochrany mise, o kterou žádá Evropská unie ve společném prohlášení?

Evropská unie, respektive 16 členských států, tam má svoje vojáky. A my jsme zaznamenali po bezpečnostních incidentech, kdy naštěstí došlo pouze ke zranění několika příslušníků mise OSN UNIFIL, že izraelská strana ústy ministra obrany Jo’ava Galanta oznámila, že zahájí vyšetřování těchto incidentů.

22:36 ‚Hizballáh je silnější než Hamás, Izrael byl ale připraven mnohem líp.‘ Přesto hrozí vleklá válka Číst článek

My spoléháme na to, že Izrael se toho bude držet. Samozřejmě jsme zaznamenali i výzvy, aby se mise stáhla z těchto území. To velitelství mise odmítlo.

Je podle vás možné, že kvůli izraelským úderům na Libanon dojde k pozastavení asociační dohody mezi Evropskou unií a Izraelem? Podle informací listu Politico to chtějí třeba Španělsko, Irsko nebo Belgie.

Myslím, že to možné není. V současné době Evropská unie usiluje o svolání asociační rady. Proběhla výměna dopisů. Teď jsme ve stadiu definování agendy a hledání vhodného data.

To rozhodnutí by muselo být učiněno kolektivně všemi členskými státy. Myslím, že z pohledu České republiky nic takového nehrozí.