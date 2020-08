Situace v Bejrútu je zmatečná. Hledáme místo, kde bude náš tým zachraňovat, říká mluvčí hasičů

Téměř čtyřicítka českých speciálně vyškolených hasičů přistálo ve středu večer na bejrútském letišti v Libanonu. V zemi se zapojí do vyprošťovacích akcí po ničivém výbuchu v městském přístavu. Situace je ale zatím zmatečná, řekl Radiožurnálu mluvčí pražských hasičů Martin Kavka, který je se skupinou USAR v Bejrútu. „Místní samospráva nedokáže vytipovat místa, kde by mohli být zavalení lidé,“ uvedl. Rozhovor Praha/Bejrút 10:21 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové speciálního týmu USAR na Letišti Václava Havla v Praze | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Co skupinu hasičů čekalo hned po přistání v Bejrútu?

Letadlo přistálo po 22. hodině, čekali na něj pracovníci ambasády a byla tam i místní policie. Došlo k vykládce materiálu a přesunu na místní vojenskou základnu právě pod dohledem policie. Náš tým získal místo, kde bude mít větší základnu a ze které bude přejíždět na různá místa.

Mluvíte v budoucím čase, znamená to, že čeští hasiči s vyprošťování lidí z trosek zatím nezačali?

Mám aktuální informaci, že by se měli nyní přesouvat na nějaké místo. Je trošku problém s tím, že místní samospráva nedokáže úplně přesně vytipovat místa, kde by mohli být lidé. Musíme tedy operovat se samosprávou, vojenskou policií a dalšími týmy. Domlouváme se, na jaké místo pojedeme a je to trochu zmatečné. Není se čemu divit, ale v tuto chvíli se hledá místo, kde by mohl náš tým začít zachraňovat.

Někdy kolem sedmé hodiny ráno (6.00 SELČ) se o tom rozhodovalo. Až se tým přesune na místo, tak budu mít další informace.

V Bejrútu bývá teplo, ve čtvrtek by tam podle předpovědi mělo být 30 stupňů Celsia a jasno. Jak taková situace komplikuje práci týmu?

Ten tým je na to zvyklý. Loni byl na cvičení na Sicílii, kde jsou daleko vyšší vedra. Hasiči jsou na to připraveni, větší problém je to pro ty psy. Musí se aklimatizovat, ale jsou na to vycvičení a věřím, že to zvládnou.

Má český USAR tým nějaké další zkušenosti kromě zmiňované Sicílie?

Cvičí se každý rok. Navíc ještě cvičíme v České republice a hasiči navíc mají zkušenosti z běžných zásahů. Byť to není takový rozsah, tak mají zkušenosti se záchranou osob, zavalení dělníci. Někteří byli i v Nepálu při zemětřesení. Tým má mezinárodní certifikaci a vyslali jsme ty nejlepší.

V Libanonu před výbuchem rostl počet nakažených koronavirem. Jak jsou čeští hasiči chráněni?

Máme vybavení, které by mělo hasiče ochránit. Mají respirátory s nejvyšší ochranou, jsme na to připravení a počítáme s tím. V tomto ohledu by to neměl být problém. Až se mise vrátí, projde samozřejmě karanténou a nějakými testy.

Už je to v plánu? Kdy se má mise vrátit?

Ještě to v plánu není, ale tyto mise trvají zhruba pět nebo šest dnů, protože šance na přežití člověka v sutinách je zhruba 100 hodin.