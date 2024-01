Největší vojenské cvičení NATO od studené války. Do akce ve Švédsku se do května zapojí 90 000 lidí

Do největšího vojenského cvičení NATO od studené války, které začne příští týden, se zapojí až 90 000 vojáků ze všech států Aliance a Švédska. V Bruselu to ve čtvrtek oznámil jeden z nejvyšších velitelů NATO Chris Cavoli. Cvičení ponese název Steadfast Defender (Pevný obránce) a potrvá až do května.

