Kdo v čele Německa nahradí Angelu Merkelovou? Šance jsou vyrovnané a miliony Němců nerozhodnuté

Německo se už v neděli rozhodne, kdo se stane nástupcem kancléřky Angely Merkelové. Šance některých kandidátů jsou přitom do poslední chvíle vyrovnané a miliony Němců zůstávají nerozhodnuté. V závěrečném dílu předvolebního seriálu se zaměříme na to, mezi kým si vlastně vybírají. Seriál Berlín 11:52 24. září 2021

„Musíme zastavit změny klimatu a zároveň zajistit, aby tu i za třicet let byla dobrá pracovní místa,“ říká třiašedesátiletý Olaf Scholz, kandidát momentálně prvních sociálních demokratů. Podle politologa Eike-Christiana Horniga mu může pomáhat i to, že je stylově podobný Angele Merkelové.

„Olaf Scholz je hodně věcný. Útočení není jeho styl. Když se o něj třeba v debatách pokusil, bylo to jen jemné. Je opatrný, tichý. Myslím, že má věci hodně promyšlené a nastudované – ostatně teď je ministrem financí a ten takový má být. Ale už jako starosta Hamburku takový byl. Hodně se v tom blíží Angele Merkelové. Tu taky zajímají fakta, bývá tichá a působí skromně,“ vysvětluje politolog.

Německá SPD sice v průzkumech vede, šanci na sestavení vlády má ale i druhý kandidát.

„Slibuji, že vás coby kancléř zbavím byrokracie a nebudu nic přikazovat,“ říká směrem k voličům šedesátiletý Armin Laschet, lídr křesťanské unie. Jeho CDU/CSU je jen s malou ztrátou druhá.

„Laschet je zajímavý tím, že vlastně ztělesňuje to, jak má fungovat lidová strana. Bere ohled na všechny a chce dosáhnout shody. Naslouchat menšinám a tak dále. Takový moderátor, zprostředkovatel, usmiřovatel. Dřív ho lidé brali jako usměvavého pana Lascheta z Porýní. Teď musel přejít do útoku, hlavně proti Olafu Scholzovi – a tahle role mu nesedí a působí trochu prkenně, protože takový není. Jeho styl je založený na konsenzu,“ pokračuje politolog Hornig.

Laschet by mohl také díky tomu uspět v koaličních jednáních a i z druhého místa se tak stát kancléřem. Klíčové slovo budou mít Zelení, bez nich se prakticky žádná vláda neobejde.

„Volba je na vás. Buď opravdový rozjezd, anebo zůstaneme zaseknutí v tom, co máme dosud,“ motivuje voliče čtyřicetiletá Annalena Baerbocková, která v čele Zelených volá hlavně po ochraně klimatu.

Klíčová témata

Právě ekologie je asi nejdůležitějším tématem voleb. Tedy až na fakt, že už nekandiduje nejoblíbenější politička v zemi. Podle průzkumu stanice ARD jsou skoro dvě třetiny Němců spokojené s Angelou Merkelovou.

„Teď se často zdůrazňuje její osobní stránka – už ani ne tak způsob vládnutí nebo politické názory. Ale spíš to, že se mnoha lidem taková šéfka vlády líbí: není ješitná, nepůsobí dojmem, že jí jde o vlastní prospěch, není posedlá mocí, nepotřebuje být středobodem pozornosti. Je zkrátka skromná a to mnoha lidem imponuje. Vlastně tu nejde ani přímo o ni jako o osobu, ale lidé oceňují její vlastnosti,“ popisuje politolog Hornig.

„Samozřejmě to neznamená, že by něco takového nezačali dělat taky za kancléře Scholze nebo kancléřky Baerbockové, to by se po nástupu do úřadu určitě změnilo. Jenže teď se to špatně srovnává. Ti jedni jsou prostě jen kandidáti, zatímco ona má už skoro všechno za sebou,“ míní Hornig.

Politolog upozorňuje, že zatímco v ekonomice a sociálních otázkách panují rozdíly, v zahraniční politice se trojice kandidátů moc neliší.

„Všichni jsou proevropší a klidně můžeme říct, že jejich srdce bijí za evropskou jednotu. Jejich zahraniční politika je dost podobná. Trochu se liší ve finančních otázkách, třeba o zadlužování unie, ale ten základ je stejný: jednotná Evropa, spojenectví s Amerikou, politika usmíření, orientace na západ.“

„Baerbocková by si možná přála ještě víc Evropy než ti dva ostatní, alespoň podle programu Zelených. Její strana je sice víc pacifistická, ale zároveň se hodně přiblížila k politickému středu. Takže v zahraničněpolitických otázkách nenajdeme větší rozdíly, ať už mluvíme o kandidátech, nebo o stranách,“ dodává politolog Eike-Christian Hornig.