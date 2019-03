Prázdné ulice, na silnicích jsou zátarasy. Češi popisují život po útoku ve městě Christchurch

Po útoku ve městě Christchurch na Novém Zélandu zůstávají ulice téměř liduprázdné. Policie obyvatele vyzvala, aby nevycházeli. Někteří tak zůstávají třeba i v práci. Do ulic pak vyrazili policisté se samopaly. Tak pro Radiožurnál popisují život po útoku ve městě Češi David Plíhal a Beáta Dvořáková, kteří tam žijí. Žádní Češi mezi oběťmi podle českého ministerstva zahraničí nejsou. Wellington 9:35 15. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ozbrojená jednotka do místa události nikoho nevpustila. | Foto: Martin Hunter | Zdroj: Reuters

Jaká je v Christchurch bezpečnostní situace? Jsou tam například zpřísněná bezpečnostní opatření?

Určitě ano. Policie vyzvala lidi, aby zůstali doma. Ulice jsou prázdné. Auta sice občas nějaká jezdí, ale je tu velký klid. Na silnici jsou zátarasy, protože bydlíme asi 300 metrů od místa, kde je ta jedna mešita - Linwood.

Přímo od svého domu nyní koukám na zátaras na silnici, kde stojí policie se zbraněmi. Je to zatarasené i na několika místech v centru města, u další mešity a v místě, kde byl dopaden jeden z podezřelých.

Jsou zrušené i nějaké lety, protože bezpečnostní složky nestíhají kontrolovat zavazadla. A zavřená je také spousta obchodů, třeba veškeré fast foody.

Bydlíte blízko mešity, jak moc je to místo co do počtu lidí frekventované?

Je to okrajové centrum města, hodně frekventované. Je tu nákupní středisko a nacházejí se tu hlavní čtyřproudové silnice, které jsou kolem centra. A je to zhruba kilometr do centra města.

Jak ovlivnil ten útok váš život? Musel jste například zrušit nějaké své plány?

Ano, skončil jsem dřív v práci. Vyzvedl jsem přítelkyni v centru, protože nikdo nevěděl, co se pořádně děje. Vědělo se jen, že ten útočník je v ulicích a že ho policie nemůže dopadnout. Až na základě toho jsme začali shánět nějaké informace. Viděli jsme, jak měl útočník přímo na sobě kameru, a video celého útoku streamoval na internet, takže jsme viděli i část, jak to probíhá.

Češka: Bylo to něco naprosto nečekaného

Jak nyní vypadá situace v Christchurch?

Policisté vyhlásili, aby všichni lidé zůstali doma, aby nikdo nevycházel. Vím, že někteří kamarádi, kteří pracují přímo v centru, jsou zavření v práci. Nikdo nesmí ven do ulic. Jeden můj kamarád dělá učitele a je zavřený se žáky ve škole. Nikdo nesmí na ulici.

Jsou ve městě vidět policejní hlídky?

Ano, policisté uzavřely řadu cest. Stojí se samopaly v rukou a dirigují řidiče, aby se se svými auty otočili a jeli jinudy. Uzavřeli centrum města a také výjezdy. Někteří lidé šli pak dřív z práce domů. Jsou zavřené všechny bary, podniky, kina a také velké kasino uprostřed města. Všechny veřejné podniky jsou dnes zavřené.

Jak úřady komunikují s veřejností?

Televizní zprávy jsou plné toho, co se stalo. Rádia hlásí novinky každou chvíli. Tady se toho moc neděje, takže toto je velká zpráva, samozřejmě tragická.

Znáte okolí mešit? Jsou to hodně navštěvovaná místa?

Hlavní mešita, kde mělo být v době útoku asi 500 lidí, je u největšího parku, kde se vyskytuje opravdu hodně, hodně lidí. Obyvatelé tam chodí po práci běhat, tráví tam volný čas a děti ze škol si tam chodí hrát. Bylo to úplně v centru města.

Pachatelé zaútočili v mešitách. Jaké je soužití lidí na Novém Zélandu?

Jsem z toho překvapená, protože Nový Zéland je podle mého názoru země otevřená pro všechny. Žije tady spousta cizinců dohromady. Pracuji s lidmi z Číny, Argentiny a Evropy. Všichni spolu vycházíme. Tohle je opravdu něco naprosto nečekaného, úplně se třesu. Nechápu, jak se to mohlo stát. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mohlo stát.

