ONLINE: ‚Brilantně prozíravá.‘ Za Harrisovou stojí vlivní demokratičtí guvernéři a nově i Pelosiová

Demokratičtí guvernéři J. B. Pritzker a Gretchen Whitmerová, o nichž se hovořilo jako o možných kandidátech na amerického prezidenta, oznámili, že podporují viceprezidentku Kamalu Harrisovou v boji o Bílý dům. Biden v neděli oznámil, že odstupuje z kampaně za znovuzvolení po nepovedené debatě s republikánským kandidátem a exprezidentem Donaldem Trumpem a následném silném tlaku zevnitř své strany. Sledujeme online Washington 21:02 22. července 2024

Hned po odstoupení z kampaně vyjádřil prezident Joe Biden Kamale Harrisové plnou podporu, aby se stala prezidentskou kandidátkou Demokratické strany pro listopadové volby. Za Harrisovou se od té doby šikují demokraté, k nimž v pondělí přibylo několik guvernérů.

„Jsem hrdý na to, že mohu podpořit viceprezidentku Kamalu Harrisovou ve volbě prezidenta Spojených států,“ uvedl na X devětapadesátiletý Pritzker, který je guvernérem státu Illinois. Dvaapadesátiletá Whitmerová, která stojí v čele Michiganu, v příspěvku na sociálních sítích uvedla, že je „nažhavená“ podpořit Harrisovou. Prohlášení vydala společně s Pritzkerem, guvernérem Minnesoty Timem Walzem a guvernérem Wisconsinu Tonym Eversem.

Podporu Harrisové také mezitím vyjádřil šestačtyřicetiletý guvernér Kentucky Andy Beshear, který je společně s Pritzkerem a Whitmerovou podle amerických médií považován za jednoho z možných kandidátů na viceprezidenta. Harrisovou vyzdvihl jako „chytrou, silnou, laskavou a empatickou“. Svou podporu kandidatuře viceprezidentky vyjádřil také guvernér Marylandu Wes Moore, rovněž jeden z možných kandidátů na viceprezidenta.

Výběr stranického kandidáta má nyní v rukou 4000 delegátů ze všech států USA, z nichž měla drtivá většina na základě výsledků primárek podpořit nominaci Bidena. Do boje o nominaci se zatím kromě Harrisové nikdo jiný nepřihlásil. Demokraté o svém kandidátovi rozhodnou nejpozději na nominačním sjezdu, který se uskuteční v Chicagu od 19. do 22. srpna a hlasování delegátů by se mělo uskutečnit už na začátku srpna.

Průzkum agentury AP mezi demokratickými delegáty ukázal, že Harrisová získává v boji o nominaci stále větší podporu. Více než 700 delegátů agentuře řeklo, že hodlají na sjezdu podpořit Harrisovou, což je více než třetina delegátů, které potřebuje. Pravidla Celostátního výboru Demokratické strany naposledy stanovila 1976 delegátů jako kritérium pro zisk nominace.

Vlivní podporovatelé

Mezi prvními podporovateli Harrisové byli exprezident Bill Clinton a jeho manželka, bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Dříve se za ni rovněž postavili guvernér státu Pensylvánie Josh Shapiro, guvernér Colorada Jared Polis, guvernér Severní Karolíny Roy Cooper i guvernér New Jersey Phil Murphy.

Shapiro i Cooper rovněž patří mezi politiky, kteří by se mohli stát viceprezidenty po boku Harrisové. Pro kandidaturu viceprezidentky se vyslovili i guvernér Kalifornie Gavin Newsom a ministr dopravy Pete Buttigieg, o kterých se dříve také uvažovalo, že by mohli Bidena v boji o Bílý dům nahradit. Za Harrisovou se ihned postavili také mnozí demokraté z Kongresu.

Někteří vlivní členové strany, včetně Pelosiové či bývalého prezidenta Baracka Obamy, Harrisovou ihned výslovně nepodpořili. Pelosiová se ale dnes za viceprezidentku nakonec postavila. „Moje nadšená podpora Kamaly Harrisové na prezidentku je oficiální, osobní a politická,“ uvedla Pelosiová v prohlášení. „Z politického hlediska se nenechte mýlit: Kamala Harrisová je jako žena v politice brilantně prozíravá - a já plně věřím, že nás v listopadu dovede k vítězství,“ dodala.