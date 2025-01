Orbán vyhrožuje vetováním protiruských sankcí. Požaduje obnovou tranzitu plynu přes Ukrajinu

Zastavit tranzit ruského plynu přes Ukrajinu do střední Evropy a následné zvýšení cen je nepřijatelné, řekl podle agentury Reuters v rozhovoru pro státní rozhlas maďarský premiér Viktor Orbán. Zároveň znovu pohrozil, že pokud nebudou dodávky obnoveny, zablokuje další prodloužení sankcí, které sedmadvacítka uvalila na Rusko v reakci na zahájení invaze na Ukrajinu. Budapešť 14:24 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru se slovenským premiérem Robertem Ficem na summitu EU v Bruselu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ukrajina na začátku roku podle očekávání zastavila tranzit ruského plynu do Evropy přes své území. Stalo se tak po ukončení pětiletého kontraktu mezi ukrajinskou společností Naftohaz a ruským Gazpromem, které bylo avizované měsíce dopředu. Většina zemí se na tento krok dlouhodobě připravovala. Naopak Orbán a slovenský premiér Robert Fico postoj Kyjeva od počátku kritizují.

„To, že Ukrajina není ochotna pustit ruský plyn přes své území, aby se dostal do střední Evropy, a tím zvyšuje cenu plynu, (...) je nepřijatelné,“ řekl Orbán s tím, že Maďarsko tento týden požádalo EU o záruky ohledně své energetické bezpečnosti.

Maďarský premiér dále uvedl, že pokud nebudou obnoveny toky plynu, bude Maďarsko vetovat další prodloužení sankcí. „Komise mimo jiné slíbila, že vyřeší, aby Ukrajinci obnovili tranzit ruského plynu,“ řekl Orbán. „Pokud komise nesplní, na čem jsme se dohodli, budou sankce zrušeny,“ pohrozil.

Evropská komise 1. ledna připomněla, že „zastavení dodávek přes Ukrajinu je situace, která se očekávala“ a „EU je na ni připravená“. Plynárenská infrastruktura v sedmadvacítce je natolik flexibilní, aby plyn pro střední a východní Evropu odjinud než z Ruska dovedla alternativními cestami, prohlásila unijní exekutiva.

Moskva v důsledku invaze na Ukrajinu přišla o dominantní pozici v dodávkách plynu do EU. Ztráta levných dodávek ruského plynu nicméně přispěla ke zpomalení hospodářského růstu a k vzestupu inflace v EU, napsal již dříve Reuters.

V roce 2023 dodalo Rusko přes Ukrajinu do Evropy kolem 15 miliard krychlových metrů plynu. To představuje pouze osm procent objemu plynu, který Rusko do Evropy různými cestami dodávalo v letech 2018 a 2019, upozornil Reuters.

Rozhodnutí Kyjeva neprodloužit dohodu o tranzitu ruského plynu ostře kritizuje slovenský premiér Fico. Opakovaně hrozí Kyjevu odvetnými opatřeními, včetně přerušení dodávek elektřiny.