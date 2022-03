‚Nemůžeme déle čekat na rozhodnutí Evropské unie.‘ Polsko zakázalo dovoz uhlí z Ruska

Polská vláda schválila návrh zákona zakazujícího dovoz uhlí z Ruska, oznámil v úterý vládní mluvčí Piotr Müller. Polsko dováží asi pětinu uhlí, jež spotřebovává, většina importu pochází právě z Ruska. Polsko patří mezi ty země, které se v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu snaží v Evropské unii prosadit zákaz dovozu energetických surovin z Ruska, nenašlo však pro to dostatečnou podporu. Varšava 17:28 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černé uhlí (ilustrační foto) | Foto: benscherjon/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„Nemůžeme déle čekat na rozhodnutí Evropské unie,“ řekl Müller. „Uvědomujeme si, že to může vzbuzovat právní pochybnosti, bohužel opodstatněné pochybnosti,“ uvedl také. Agentura Reuters napsala, že podle pravidel EU se má na sankcích shodnou celá sedmadvacítka a že Brusel by případně mohl jednotlivé země potrestat za samostatný postup.

Německo odmítá platit za ruský plyn v rublech. Podle Scholze je platební měna uvedená ve smlouvách Číst článek

Podle analýzy think tanku Forum Energii dováží Polsko asi 20 procent uhlí, které spotřebuje, zbytek se vydobývá v dolech na jeho území. V roce 2020 tři čtvrtiny uhlí z dovozu pocházely z Ruska. Agentura PAP píše, že ruské uhlí je levnější než to polské a lépe se hodí pro výrobu energie.

Evropská unie se dohodla, že bude postupně snižovat svoji závislost na dovozu plynu z Ruska. Německo, největší ekonomika v bloku, minulý týden oznámilo, že do konce letošního roku přestane nakupovat ruskou ropu a do poloviny roku 2024 by mohlo být nezávislé i na dodávkách ruského plynu.

Polský premiér Mateusz Morawiecki podle mluvčího vlády Müllera ještě tento týden představí podrobné plány, jak Varšava v příštích letech přestane dovážet energetické suroviny z Ruska. V současnosti ruský plyn kryje polovinu polské spotřeby, v případě ropy je to 60 procent.