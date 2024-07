Povolební protesty ve Venezuele mají 11 obětí. Proti Madurovi vyšly do ulic tisíce lidí, stovky jsou ve vězení

Životy jedenácti lidí včetně dvou nezletilých si vyžádaly protesty, které vypukly ve Venezuele po oznámení ústřední volební komise, že nedělní volby hlavy státu opět vyhrál prezident Nicolás Maduro. Napsala to ve středu agentura AFP. Nevládní organizace Foro Penal dříve informovala o šesti mrtvých a desítkách zraněných. Caracas 7:38 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Při protestech proti autoritářskému režimu, který Madura prohlásil zvoleným prezidentem na další období ještě před sečtením všech výsledků, bylo od pondělí už zatčeno 749 lidí, uvedl generální prokurátor. Volební výsledky odmítla opozice a zpochybnila je řada zemí.

Maduro v reakci na protesty vyzval své příznivce, aby ve středu také vyšli do ulic. Už v pondělí při ceremonii, na níž byl prohlášen zvoleným prezidentem na další šestileté období od 10. ledna 2025, obvinil opozici ze snahy o převrat.

Maduro označil protesty jako „Guaidó 2.0“ s odkazem na opozičního lídra Juana Guaidóa, jehož v roce 2019 tehdejší parlament ovládaný opozicí označil za prozatímní hlavu státu, jelikož neuznal nový Madurův mandát vzešlý z voleb v roce 2018.

Ty velká část opozice bojkotovala jako nedemokratické. Guaidó získal nebývalou mezinárodní podporu a desítky zemí, včetně USA, ho zhruba tři roky uznávaly za prezidenta Venezuely. Nepodařilo se mu ale dostat na svou stranu větší část armády, podpořilo ho jen několik důstojníků, kteří ale pak skončili ve vězení, či v exilu.

‚Fašistické živly‘

Za pokus o převrat označil protesty ve středu i ministr obrany Venezuely Vladimir Padrino López, který prohlásil, že armáda stojí na Madurově straně. Podle ministra obrany jsou za demonstrace odpovědné „fašistické živly z krajní pravice“.

Hlavní opoziční koalice Jednotná demokratická platforma (PUD), kterou vede María Corina Machadová, jíž režim neumožnil ve volbách kandidovat, je složena většinou ze sociálnědemokratických stran. Maduro stojí v čele socialistické strany PSUV.

Caraqueños se concentran en la Av. Francisco de Miranda para exigir respeto a la voluntad de los venezolanos expresada el pasado #28J.



La ciudadanía tiene derecho a la manifestación.



El Estado debe garantizar la vida, la libertad y la integridad de cualquier manifestante. pic.twitter.com/LEs41kooDY — PROVEA (@_Provea) July 30, 2024

Opozice tvrdí, že volby jasně vyhrál kandidát hlavní opoziční koalice Edmundo González Urrutia. Ústřední volební komise v pondělí ráno po sečtení 80 procent hlasů uvedla, že vyhrál Maduro s 51,2 procenta hlasů a González dostal 44,2 procenta. Konečné výsledky zatím nezveřejnila.

Tisíce lidí vyšly do ulic na řadě míst Venezuely v pondělí ráno, někteří už předtím tloukli z oken do hrnců, což je regionální způsob protestu.

Na několika místech demonstranti zapalovali pneumatiky a v několika městech podle opozičního deníku El Nacional svrhli sochy bývalého prezidenta Huga Cháveze, k jehož odkazu se hlásí i Maduro, který Cháveze v roce 2013 po jeho smrti v nejvyššímu úřadu nahradil.

Protesty se konaly na více než dvou stovkách míst v zemi před místními a regionálními úřady a před pobočkami volební komise, uvedl El Nacional.

Zadržení ‚delikventi‘

Generální prokurátor Tarek William Saab ve středu oznámil, že bylo zadrženo 749 „delikventů“ a že při protestech bylo zraněno 48 vojáků a policistů, o zraněných civilistech nehovořil. Jeden voják podle něj zemřel. Saab řekl, že zatčení budou obviněni z podněcování k nenávisti, omezování veřejných cest a kladení odporu úřadům a někteří také z terorismu.

Acta en mano, los venezolanos acompañaron a @MariaCorinaYA y a @EdmundoGU esta tarde en Caracas



Busca el acta de tu centro aquí: https://t.co/2zrOKXCYrl y sube una foto con la victoria de Edmundo. #YoDefiendoMiVoto pic.twitter.com/C0IdrOdnht — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) July 30, 2024

Skupina demonstrantů se v pondělí shromáždila i před argentinskou ambasádou v Caracasu, na níž se od konce března ukrývá šest venezuelských disidentů. Uchýlili se tam v době, kdy režim zesílil represe vůči opozici v souvislosti s volbami.

Argentina je jednou ze sedmi zemí, jejichž diplomaty Madurova vláda v pondělí vyzvala, aby „okamžitě opustili“ území Venezuely. Výzva se týká i Chile, Kostariky Peru, Panamy, Dominikánské republiky a Uruguaye.

Tyto země s několika dalšími státy regionu zpochybnily oznámené výsledky voleb a vyzvaly k jejich přezkoumání za účastni nezávislých pozorovatelů. Na jejich žádost se ve středu mimořádně sejde Stálá rada Organizace amerických států (OAS).

Venezuelská vláda v pondělí také oznámila, že od středy zastaví komerční lety do Panamy a Dominikánské republiky. Tyto země se využívají pro cesty do Venezuely kvůli malému počtu přímých spojů do této jihoamerické země.

Proti manipulacím u nedělních voleb protestovali také studenti státní univerzity pro bezpečnostní složky (UNES), z nichž někteří uvedli, že je rektor univerzity nutil volit Madura. V noci na dnešek venezuelská nevládní organizace PROVEA oznámila, že nejméně 25 studentů této vysoké školy jejich rodiny pohřešují.