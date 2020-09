Vychladne řecko-turecký spor? Představitelé Ankary a Atén souhlasili s jednáním na půdě NATO

Řecko a Turecko souhlasily se zahájením rozhovorů, které mají vést k uvolnění nynějšího napětí ve východním Středomoří. Uvedl to ve čtvrtek šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Nejnovější rozepře mezi dvěma členskými státy NATO se týkají těžby ropy a zemního plynu. Řecko považuje turecké průzkumy za narušení své suverenity. Athény/Ankara 20:50 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řecko a Turecko zahájí jednání kvůli napětí vyvolané sporem o průzkum těžby ropy a zemního plynu | Foto: Yoruk Isik | Zdroj: Reuters

Rusko podle Ankary uspořádá tento měsíc v oblasti dvě vojenská námořní cvičení, napsala ve čtvrtek agentura AP s odkazem na turecké námořnictvo. Moskva se ale podle ní k této informaci zatím nevyjádřila.

„Po mém jednání s vedoucími představiteli Řecka a Turecka se tito dva spojenci dohodli na zahájení rozhovorů na úřednické úrovni v NATO, které mají vytvořit mechanismy pro snížení rizika vojenského konfliktu, možných incidentů a nešťastných událostí ve východním Středomoří,“ uvedl Stoltenberg.

‚Hra s ohněm.‘ Mezi členy NATO bobtná spor o těžbu ropy a plynu, padají i slova o použití vojenské síly Číst článek

Napětí mezi Aténami a Ankarou se v posledních týdnech snažila zmírnit mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová či německý ministr zahraničí Heiko Maas. Minulý týden hovořil o deeskalaci napětí v regionu telefonicky s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem i Stoltenberg.

Ve středu vyzval Řecko a Turecko ke vzájemnému dialogu také americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Erdogan byl ve středu opět vstřícnější k možnému jednání s Řeckem, zároveň ale znovu dodal, že Ankara se „nevzdá svých práv“ v oblasti.

„Můžeme se setkat a jednat tak, aby výsledek byl pro každého výhrou,“ řekl Erdogan ve středu na schůzi své strany podle agentury Reuters. „Můžeme si sednout ke stolu s kýmkoli s výjimkou jižního Kypru,“ dodal s odkazem na řeckou část rozděleného ostrova, v jehož severní části je Severokyperská turecká republika uznávaná pouze Ankarou.

Ruská námořní cvičení

Rusko by mělo podle AP uspořádat ve východním Středomoří dvě námořní cvičení - od 8. do 22. září a od 17. do 25. září.

Turecko odpovídá na manévry Řecka. Vyslalo armádu na dvoutýdenní cvičení do Středomoří Číst článek

První z nich se má podle řeckých médií konat jižně od řeckého ostrůvku Kastellorizo, který leží jen asi tři kilometry od jižního pobřeží Turecka, a v místě, kde nyní operuje turecká loď Oruç Reis pro průzkum těžby. Druhé cvičení se má uskutečnit východně od Kypru, kde operuje turecká průzkumná loď Barbaros.

Severně od Kypru zahájilo 29. srpna vojenské cvičení Turecko, trvat má do 11. září. Minulý týden uspořádalo mezi Krétou a Kyprem několikadenní společné vojenské cvičení Řecko, Francie, Itálie a Kypr.

Při čtvrtečním rozhovoru se šéfkou německé vlády Erdogan podle své kanceláře uvedl, že podpora některých zemí Řecku je „sobecký a nespravedlivý postoj“, který je nepřijatelný.

Není zcela jasné, proč Turecko coby člen Severoatlantické aliance ohlašuje cvičení jménem Ruska, obě země však v posledních letech výrazně posílily své vojenské, politické a hospodářské styky, připomíná AP.

Přes varování Spojených států a dalších zemí pořídilo Turecko moderní ruský systém protivzdušné obrany S-400, obě země rovněž koordinují svou vojenskou přítomnost v Sýrii a spolupracují i na poli energetiky.