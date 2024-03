ONLINE: Na frontě zemřel další Ind v řadách ruských ozbrojených sil. Moskva je verbuje skrz lživé inzeráty

Indie potvrdila úmrtí svého občana na Ukrajině, který bojoval v řadách ruských ozbrojených sil. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP. Podle ní se jedná o druhého indického občana, který padl na Ukrajině v ruských službách. Nasazení Indů podle agentury vypovídá o snaze Moskvy rekrutovat do své války proti Ukrajině mladé lidi i z velmi vzdálených částí světa. Nové Dillí/Moskva 21:38 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle tisku v bojích na Ukrajině zemřel třicetiletý muž, který pocházel ze státu Telangána | Foto: Hemil Mangukiya Family | Zdroj: Reuters

Indické velvyslanectví v Moskvě uvedlo, že je v kontaktu s ruskými úřady i rodinou zemřelého muže. Další podrobnosti neuvedlo. Dodalo jen, že se bude snažit o repatriaci jeho tělesných pozůstatků do Indie.

Podle tisku v bojích na Ukrajině zemřel třicetiletý muž, který pocházel ze státu Telangána. Jeho bratr novinářům řekl, že s rodinou byl naposledy v kontaktu před zhruba dvěma měsíci, když jí zavolal z Rostova na Donu na jihu Ruska. Tvrdil, že byl vyslán na frontu.

Podle agentury AFP a indického tisku se jedná o druhé potvrzené úmrtí indického občana v řadách ruských sil. V únoru při ukrajinském úderu zemřel třiadvacetiletý Ind ze státu Gudžarát.

Indické ministerstvo zahraničí v únoru varovalo Indy před cestami za prací do Ruska s vidinou vysokých výdělků.

Podle serveru The Times of India zprostředkovatelé často v inzerátech zamlčují, že se jedná o práci pro armádu či v bojových zónách. Neurčitě tvrdí, že se jedná o práci ve veřejné sféře. Indická diplomacie se snaží pomoci zhruba 20 indickým občanům, kteří uvázli v Rusku poté, co se dozvěděli skutečnou povahu své práce.

Indičtí kriminalisté ve čtvrtek začali také vyšetřovat aktivity několika firem, které zprostředkovávají víza do Ruska či zaměstnání v této zemi. Policie prohledala kanceláře v sedmi indických městech včetně Dillí.

Podobné případy řeší i Nepál. Jeho policie v prosinci zadržela deset lidí, kteří podle ní inkasovali od nezaměstnaných mladých mužů vysoké peněžní částky za zprostředkování víz a poté je posílali do Ruska, kde je verbovali do armády.

Nepálské ministerstvo zahraničí uvedlo, že má informace o šesti nepálských občanech, kteří zemřeli při službě v ruských jednotkách.