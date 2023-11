Rusko osvobodilo muže, který měl být 20 let ve vězení za rituální vraždu. Šest měsíců bojoval na Ukrajině

Ruské úřady za účast v bojích na Ukrajině osvobodily muže odsouzeného za čtyřnásobnou rituální vraždu. Informoval o tom ruskojazyčný server BBC, podle kterého odsouzený patřil k satanistické sektě a za své činy si vysloužil dvacetiletý trest vězení. Z fronty se vrátil omilostněn začátkem tohoto měsíce. Praha 22:03 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské úřady za účast v bojích na Ukrajině osvobodily muže odsouzeného za čtyřnásobnou rituální vraždu (ilustrační foto) | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Třiatřicetiletý Nikolaj Ogolobjak ze západoruského města Jaroslavl spolu s dalšími členy sekty nejprve zabíjel psy a kočky. V roce 2008 pak zabili a rozčtvrtili čtyři mladistvé - tři dívky a jednoho mladíka. Některé z jejich orgánů uvařili a snědli, podle tehdejšího vyšetřování se jednalo o rituální vraždy.

Většina obžalovaných byla tehdy mladší 18 let, dostala proto tresty do deseti let odnětí svobody. Ogolobjak, který byl dospělý, byl v roce 2010 odsouzen k 20 letům za mřížemi. Kdyby se neúčastnil bojů, ve vězení by byl až do roku 2030.

Rusko do své války na Ukrajině verbuje trestance, kteří podle médií po odsloužení určité doby na bojišti dostanou milost od ruského prezidenta Vladimira Putina. Tuto praxi využívala i ruská žoldnéřská Wagnerova skupina, jejíž někdejší vůdce Jevgenij Prigožin sliboval, že po půl roce služby dostanou od hlavy státu milost.

Ogolobjak sloužil na frontě rovněž šest měsíců, řekl serveru 76.ru jeho otec. „Sloužil tam půl roku v jednotce Štorm-Z. Po zranění je invalida. Chodí, ale zranění bylo vážné,“ uvedl otec s odkazem na jednotky, které se skládají z lidí rekrutovaných v ruských věznicích.