Šéf OSN neměl na mírový sjezd čas. Na summit zločince Putina si ho však našel dost, říká analytik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl přijmout generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese v Kyjevě poté, co tento týden navštívil Rusko, kde si se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem potřásl rukou a vyzval ke „spravedlivému míru na Ukrajině". „Guterres přijel, zvýšil Putinovu mezinárodní přijatelnost a nedosáhl vůbec ničeho. Považuji to za chybu," říká analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul v Petrohradu Vladimír Votápek. Rozhovor Kazaň/Kyjev 20:57 25. října 2024

Jak kontroverzní je, že se Guterres vypravil jako hlava OSN na summit skupiny BRICS v Kazani, který Rusko pořádalo?

Rád bych tuto odpověď formuloval v souvislosti s výsledky, kterých pan generální tajemník dosáhl. Obávám se, že se jedná o případ, kdy tam Guterres přijel, zvýšil Putinovu mezinárodní přijatelnost a nedosáhl během toho vůbec ničeho. V tomto případě byla Guterresova cesta chyba.

Zatím jsem neviděl žádné indicie toho, že by Putina přiměl k tomu, aby změnil své názory. Putin naopak naprosto drze prohlásil, že jakékoliv mírové uspořádání musí brát v úvahu realitu na zemi. Jinými slovy „to, co jsem si ukradl, to je moje, a o tom, co jsem ještě nestihl ukrást, si můžeme povídat“.

Podle citovaného zdroje se chtěl Guterres vydat z Kazaně do Kyjeva, Zelenskyj však tuto nabídku nepřijal. Nezmeškal na druhou stranu Volodymyr Zelenskyj příležitost se osobně vyjádřit k tomu, jak Guterres jako hlavní představitel OSN jedná?

Do jisté míry máte pravdu. Je na zvážení poradců prezidenta Zelenského, jak oprávněná a správná podle nich Guterresova cesta do Kazaně byla. On to zřejmě vyhodnotil podobným způsobem jako já, a to jako prázdné gesto, které pouze zvýšilo legitimitu Putina.

Rád bych připomenul, že generální tajemník Guterres sám říká, že Rusko brutálně porušilo Chartu OSN tím, že zaútočil na jiný členský stát OSN, tedy na Ukrajinu, což mu ale nevadí v tom, aby jel do Kazaně a poté na návštěvu Kyjeva.

Na druhou stranu se vyskytne spousta lidí, kteří budou argumentovat tím, že diplomacie je o setkávání a kdo jiný než generální tajemník by měl navštěvovat všechny strany konfliktu a jednat s nimi. Tento postoj je do jisté míry legitimní.

Myslím si tedy, že v rozhodnutí prezidenta Zelenského hrála asi největší roli emoce a jeho momentální zhodnocení situace. Zároveň bych ale rád připomenul, že generální tajemník Guterres si nenašel čas na to, aby navštívil mírový summit ve Švýcarsku, zatímco na to, aby navštívil summit BRICS v Kazani, který pořádá největší zločinec Putin, si našel času dost.

Má Guterres nějaký důvod jednat takto diplomaticky neuváženě, přestože je zkušený diplomat? Jak si to vysvětlit?

Důvod jistě má. Čína, Rusko a další země, které se na BRICS přijely podívat, jsou představitelé hlasovacího bloku, bez kterého se může stát ve Spojených národech jen máloco.

Kdyby chtěl být například pan Guterres znovu zvolen do funkce tajemníka, bezpochybně potřebuje podporu Číny a Ruska, respektive těch zemí, které budou následovat v té brázdě, kterou projede Čína. To znamená těch několik desítek asijských a především afrických zemí, které se dostaly do mocenského vleku Číny.

Jen bych chtěl připomenout, že Čína si v podstatě buduje nové koloniální impérium. Africké země na to neuvěřitelným způsobem naskakují, přestože by člověk řekl, že si na to budou dávat pozor poté, co prošli etapou britského a francouzského koloniálního impéria. Momentálně se však dostávají do jednoznačné závislosti na Pekingu. A proto se Guterres snaží mít lepší vztahy s Putinem a se Si místo Zelenského.