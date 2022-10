Použití špinavé či jaderné bomby by mělo pro Rusko následky, zní ze Spojených států

Použití takzvané špinavé či jaderné bomby na Ukrajině by pro Rusko znamenalo následky, řekl v pondělí podle agentury Reuters mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. USA však podle mluvčího nepozorují žádné náznaky, že by se k takovému kroku Moskva chystala. Bílý dům také popřel ruské tvrzení, že by Ukrajina pracovala na přípravě špinavé bomby. Washington 10:25 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O „špinavé bombě“ mluvil v neděli i ruský ministr obrany Sergej Šojgu (ilustrační foto) | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price odpovídal na dotaz novinářů, zda by USA reagovaly stejně při použití špinavé i jaderné bomby Ruskem. „Tak jako tak by to znamenalo následky. Ať už by použili špinavou nebo jadernou zbraň. To dáváme najevo velice jasně,“ řekl Price.

Moskva, která po začátku války na Ukrajině výrazně omezila kontakty se západními zeměmi, v posledních dnech v sérii telefonátů bez důkazů upozorňuje americké a evropské představitele na údajné nebezpečí, že by Ukrajina v konfliktu s Ruskem mohla použít zbraň, která způsobí zamoření rozmetáním radioaktivního materiálu pomocí běžné trhaviny.

Jaderný terorismus

Rusko chce, aby se jeho tvrzením v úterý zabývala Rada bezpečnosti OSN, napsala večer agentura Reuters s odkazem na dopis, který poslal tomuto orgánu a generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja.

V dopise Rusko vyzývá Guterrese, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby zabránil „ohavnému zločinu“ ze strany Ukrajiny. Podobnou snahu by měly podle Moskvy vyvinout i západní země. Použití špinavé bomby by Rusko považovalo za „jaderný terorismus“, stojí v textu. Jednání Rady bezpečnosti OSN by se mělo uskutečnit za zavřenými dveřmi.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil ruská tvrzení za absurdní a za nebezpečnou lež. Stejně tak ho podle Reuters v pondělí jako nepravdivé odmítl Bílý dům prostřednictvím mluvčí Karine Jean-Pierrové, ministři zahraničí Francie, Británie nebo šéf britské armády Tony Radakin.

Šéf NATO Jens Stoltenberg v pondělí podle Reuters nejnovější „falešná ruská obvinění“ probíral s britským ministrem obrany Benem Wallacem. Zároveň vyjádřil obavy, že Rusko by svá obvinění mohlo použít jako záminku k zesílení konfliktu na Ukrajině.

O „špinavé bombě“ podle ruských agentur v neděli s protějšky z USA, Francie, Británie a Turecka o mluvil ruský ministr obrany Sergej Šojgu. V pondělí podobné telefonáty uskutečnil šéf štábu ruské armády Valerij Gerasimov.

Ruské tvrzení v pondělí podle tiskových agentur popřel také nejmenovaný vysoce postavený americký armádní činitel. „Nic nenaznačuje tomu, že by Ukrajinci přijali rozhodnutí použít v bojích jadernou, biologickou nebo chemickou zbraň,“ sdělil podle AFP novinářům.

Pod dohledem

Mezinárodní organizace pro atomovou energii (MAAE) v pondělí večer vydala prohlášení, že v ukrajinských zařízeních, kde se podle Moskvy dějí neohlášené aktivity, nic takového nezaznamenala. Dvě ukrajinská jaderná zařízení jsou pod dohledem organizace a pravidelně je navštěvují mezinárodní inspektoři.

„MAAE provedla v jednom z těchto zařízeních kontrolu před měsícem a všechna zjištění byla v souladu s bezpečnostními prohlášeními ze strany Ukrajiny,“ uvedl šéf agentury Rafael Grossi. Podle něj inspektoři nezaznamenali nenahlášené aktivity ani materiály. Organizace rovněž potvrdila, že se zařízení chystá v příštích dnech znovu navštívit.