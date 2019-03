,Byl to šok.‘ Utrecht se vzpamatovává ze střelby v tramvaji, útočníkův motiv není jasný

Nizozemský Utrecht se vzpamatovává z pondělní střelby v tramvaji, při které zemřeli tři lidé. Dalších pět je zraněných, útočník z místa činu nejdřív uprchl, ale pravděpodobného pachatele ještě ten den policie dopadla. Motiv jeho činu zatím zůstává neznámý. Vyšetřovatelé v tramvaji pracovali do noci, informuje reportér Radiožurnálu z místa. Reportáž Utrecht 11:55 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie v Utrechtu | Foto: Piroschka van de Wouw | Zdroj: Reuters

Stojím u mimoúrovňové křižovatky mezi vysokými obytnými domy. V zatáčce je stále tramvaj, ve které se střílelo. Policisté si na práci svítí mobilními lampami, podobnými, jaké používají filmaři. Celé okolí je uzavřené, kamkoliv se podívám, všude se táhnou policejní pásky.

„Slyšeli jsme, co se stalo, byl to samozřejmě šok, naše děti byly v tu dobu ve škole nedaleko od místa, kde se střílelo. Školu uzavřeli, takže jsme je běželi vyzvednout,“ svěřují se Radiožurnálu manželé Herman a Eiris, kteří v Utrechtu bydlí už 12 let.

Bezpečné místo

V době střelby byli v práci. Krátce po útoku nizozemské úřady zavedly mimořádná bezpečnostní opatření nejen ve školách, ale také na letištích, v úřadech nebo mešitách. Nejvyšší stupeň ohrožení terorismem snížily až po zatčení pravděpodobného střelce.

„Útočníka chytili, takže máme dál pocit, že Utrecht a celé Nizozemsko jsou bezpečným místem k životu,“ dodávají Herman a Eiris. Zatčený 37letý Turek Gokmen Tanis Gökmen Tanis zůstává ve vazbě. Jeho motiv policie stále prověřuje.

Utrecht a první květiny na místě, kde včera střelec v tramvaji zabil tři lidi a pět zranil. Nizozemská policie stále prověřuje teroristický i rodinný motiv. Pravděpodobný útočník je ve vazbě. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/9xqLI1OOgK — Viktor Daněk (@victorius) 19. března 2019