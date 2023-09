Pokud Ukrajina neodvrátí ruskou agresi, čeká nás nestabilní 21. století, míní diplomat Landovský

Ukrajina tvrdí, že na rumunském území, tedy území NATO, vybuchly ruské drony. Ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba se odvolává na fotku, která to podle něj dokazuje. Rumunsko však odmítá, že by se ruské drony na jeho území dostaly. Ukrajina pak v pondělí oznámila, že Rusko v noci z neděle na pondělí zaútočilo na ukrajinský přístav Izmajil ležící právě u hranic s Rumunskem, který je důležitý pro vývoz obilí. Praha 19:53 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český velvyslanec při NATO Jakub Landovský (ČSSD) | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský s rumunským velvyslancem při NATO ohledně údajného výbuchu mluvil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška

„Ujistil mě, stejně jako rumunská vláda, že se nic takového nestalo. Je to válka, takže někdy v budoucnu se to stát může, ale v tuto chvíli není třeba přistupovat k panice,“ říká Landovský ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

A dodává, že se v podobných situacích postupuje zcela plánovitě. „Jako první spojenec osloví a informuje ostatní o incidentu. Jde o Článek 5 a tudíž je potřeba zachovávat postup,“ přibližuje Landovský.

„Následují konzultace podle Článku 4, kdy se řeší, zdali byl útok úmyslný, či ne. I kdyby k něčemu takovému došlo a nějaký z ruských dronů přeletěl hranici Severoatlantické aliance, nejedná se o ozbrojený útok podle Článku 5, protože chybí úmysl,“ vysvětluje.

Dohoda o vývozu obilí

Prezidenti Ruska a Turecka v pondělí jednali o možném obnovení dohody o vývozu ukrajinského obilí po Černém moři. Šéf Kremlu Vladimir Putin poté řekl, že dohoda nebude obnovena, dokud Západ neodstraní, podle něj, překážky pro vývoz ruských zemědělských výrobků a hnojiv.

ONLINE: Kim Čong-un pojede do Ruska jednat s Putinem. Tématem budou dodávky zbraní Moskvě Číst článek

„Sankce mají za úkol Rusko odvrátit nebo potrestat, zareagovat na jejich agresi. Aby zde bylo rovnítko mezi útočníkem a obráncem, nedává žádný smysl. Je dobré, když se pokouší kdokoli včetně Turecka, které má speciální postavení, vyjednávat cokoliv, co pomůže ostatním zemím k obilným produktům,“ říká Landovský.

„Je potřeba Ukrajině pomáhat i morálně, aby byla schopna odvrátit agresi. Nepovede-li se to, čekají nás další agrese a velice nestabilní 21. století, ve kterém bude síla znovu prostředkem ke změně statu quo a dobývání území,“ uzavírá.

Průlom první linie

Ve středu 30. srpna mezi pátou a šestou hodinou ráno došlo k průlomu ruské první obranné linie ukrajinskými jednotkami.

Šedivý: Blíží se kritický okamžik protiofenzivy. Kdo vyhraje nejzásadnější bitvu, ovládne tuto fázi války Číst článek

„Rusové se snaží na místo přesouvat jednotky a pomyslnou díru v obraně ucpat. Zatím se nezdá, že by se jim to dařilo. Nyní je čeká ještě druhá a třetí obranná linie, ale ty podle dostupných informací nejsou tolik propracované, vybavené ani obsazené,“ tvrdí vojenský a bezpečnostní analytik a publicista Lukáš Visingr.

Podle bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiřího Šedivého se nejzásadnější bitva odehraje mezi první a druhou ruskou obrannou linií a ten, kdo ji vyhraje, se stane i vítězem této fáze války.

Visingr s tvrzením souhlasí a dodává, že pokud se podaří Ukrajincům získat zpátky město Tokmak, pro Rusy bude velmi obtížné dál zásobovat a udržet Krym.

Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu výše.