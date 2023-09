ONLINE: Kim Čong-un pojede do Ruska jednat s Putinem. Tématem budou dodávky zbraní Moskvě

Severokorejský vůdce Kim Čong-un nejspíš zhruba za týden pojede do ruského Vladivostoku. S ruským prezidentem Vladimirem Putinem má jednat o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Konflikt na Ukrajině pokračuje od loňského 24. února. Ruské ministerstvo obrany mezitím informovalo o zničení tří dronů, které se v noci na úterý údajně pokusily zaútočit na Moskvu. Sledujeme online Moskva/Pchjongjang/Kyjev 6:41 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kim Čong-un a Vladimir Putin na archivní fotografii z jednání ve Vladivostoku z dubna 2019 | Foto: Alexander Zemlianichenko | Zdroj: Reuters

Setkání státníků se má uskutečnit na okraj ekonomického fóra ve Vladivostoku, které je naplánováno na 10. až 13. září. S odvoláním na americké a spojenecké úředníky to napsal americký deník The New York Times.

Šedivý: Blíží se kritický okamžik protiofenzivy. Kdo vyhraje nejzásadnější bitvu, ovládne tuto fázi války Číst článek

Kim, který svou zemi opouští jen zcela výjimečně, podle amerického deníku pojede nejspíš z Pchjongjangu do zhruba 700 kilometrů vzdáleného Vladivostoku obrněným vlakem. Vyloučit nelze ani Kimovu další cestu do Moskvy, píše The New York Times, což je ale výrazně dál.

Další zastávkou severokorejského vůdce by mohla být ruská námořní základna ve Vladivostoku nebo dálnovýchodní Kosmodrom Vostočnyj, který byl oblíbeným projektem prezidenta Putina.

Putin bude od Kima žádat dělostřelecké granáty a protitankové střely.

Severokorejský vůdce bude zase usilovat o pokročilé technologie pro satelity a ponorky s jaderným pohonem a také o potravinovou pomoc.

Legionáři přijeli bránit Ukrajinu proti zlu. Kvůli penězům se to nevyplatí, popisuje český dobrovolník Číst článek

Cestu vlakem z Pchjongjangu do Vladivostoku na konci srpna podniklo asi 20 vysoce postavených Severokorejců a podle NYT to byla přípravná cesta před Kimovým výjezdem.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navíc nedávno odcestoval do KLDR, aby Pchjongjang přesvědčil o dodávkách munice, uvedla agentura DPA.

Ve středu bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby uvedl, že americké zpravodajské služby mají informace o jednáních mezi Ruskem a KLDR o dodávkách zbraní. Kim a Putin si kvůli tomu podle Washingtonu vyměnili dopisy.

Dění na Ukrajině

Ruské ministerstvo obrany a starosta Moskvy Sergej Sobjanin informovali o zničení tří dronů, které se údajně pokusily zaútočit na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana jeden z dronů sestřelila nad Kalužskou oblasti, druhý v Moskevské oblasti a třetí ve Tverské oblasti. S odkazem na ruská média o tom informovala ruskojazyčná verze stanice BBC.

Rusko chce do roku 2025 sestrojit 6000 útočných dronů. Výrobu převezme od Íránu do vlastních rukou Číst článek

„Dnes v noci jednotky protivzdušné obrany zničily v Kalužské oblasti a v okolí města Istra drony, které se pokoušely zaútočit na Moskvu. Na místě pádu trosek nejsou žádné škody ani oběti. Na místě jsou záchranné složky,“ napsal na telegramu Sobjanin.

O sestřelení dronu poblíž obce Zavidovo v Tverské oblasti psal Sobjanin v dalším příspěvku, uvedla agentura AFP.

Ukrajinské ministerstvo obrany útok připisuje ukrajinským silám, nevyjadřuje se ale k jejich možnému cíli, poznamenává AFP. Podobná sestřelení dronů hlásila Moskva naposledy v pondělí.