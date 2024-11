1000 dnů bojů: Rusové budou používat brutálnější metody, přibude úderů hybridní války, míní Šedivý

Tisíc dní už trvá otevřená válka Ruska proti Ukrajině. Navzdory pokračujícím útokům a ztrátám na obou stranách se ale za poslední rok frontová linie posunula jen minimálně. Rusko dál okupuje rozsáhlá území na východě a jihu Ukrajiny, ta zase ovládla část Kurské oblasti v Rusku. Jaká bude budoucnost tohoto konfliktu? Odpovídá v rozhovoru pro Radiožurnál Jiří Šedivý, bezpečnostní analytik z vysoké školy CEVRO a bývalý náčelník generálního štábu. Rozhovor Kyjev/Praha 9:47 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vuhledar | Foto: Yevhen Titov | Zdroj: Reuters

Jaký vliv bude mít povolení používat americké dalekonosné zbraně pro údery v ruském týlu? Čekáte, že to přinese nějaký zásadní zvrat?

Z dlouhodobého hlediska to nějakou pomoc přinese. Zcela určitě se omezí potenciál Rusů soustřeďovat svá vojska a zabezpečovat válčící vojska materiálem, který je rozmístěn na přístupech k bojové linii.

Rusové neustále vyhrožují tím, že se blíží třetí světová válka, případně že se blíží použití jaderných zbraní. Myslím si, že ani jedno není v současné době realitou, říká generál Jiří Šedivý

Je ale potřeba uvést, že podle upřesnění, které bylo zatím neoficiálně zveřejněno, mohou používat Ukrajinci tyto rakety jenom v Kurské oblasti, tedy ne do hloubky ruského území mimo tuto oblast, což výrazně omezuje efektivitu povolení používat rakety dlouhého doletu proti ruským vojenským cílům v týlové oblasti ruského území.

Tento krok by byl reakcí na změnu v konfliktu, což byl vstup severokorejských jednotek po boku Ruska na evropskou půdu. U hranic Kurské oblasti by mělo být údajně připraveno na 50 tisíc Severokorejců a Rusů. Myslíte si, že tato skutečnost změní další vývoj v tažení Ruska proti Ukrajině?

Z celkového strategického hlediska a pravděpodobně v tomto okamžiku ještě pořád ne. Může to snížit schopnost Rusů dále prohlubovat například ovládání ukrajinského území.

A co se týče Kurské oblasti, pokud se povede odhalit, kde jsou vojska soustředěna, kde mají Rusové techniku, sklady munice, polní opravárenské závody a podobně, tak to může snížit schopnost Rusů vytlačit ukrajinská vojska z Kurské oblasti.

Ale je potřeba uvést, že množství raket není tak velké, jak si mnozí představují, a efekt bude vázán jak na limit území, tak i počty raket, které budou moct Ukrajinci použít.

Už jsme mnohokrát slyšeli cosi o překračování červených linií, které jsou nepřekročitelné, zejména z úst ruského prezidenta Vladimira Putina. Pokud by Ukrajina tyto rakety použila, dá se očekávat nějaká ruská reakce? Už jsme nějaké výzvy slyšeli.

Rusové neustále vyhrožují, že se blíží třetí světová válka, případně že se blíží použití jaderných zbraní. Myslím, že ani jedno ani druhé není v současné době realitou. I když intenzifikace a eskalace války pokračuje.

Je ale nezbytně nutné si uvědomit, že Rusové budou používat mnohem brutálnější metody, viz včerejší úder na Oděsu. Budou v ještě větším rozsahu terorizovat civilní obyvatelstvo. Budou ještě více destruktivně působit na kritickou infrastrukturu ukrajinského státu. Brutalita a bezohlednost se budou zvyšovat.

A je také potřeba počítat s tím, že Rusové budou používat – jak se jim moderně říká – metody nebo nástrahy hybridní války proti nám, spojencům Ukrajiny. Ať už jsou to v poslední době nevysvětlitelné požáry nebo poškozený optický kabel na dně Baltského moře.

Takže údery, které budou prováděny nevojenskými prostředky i na naše území, budou zcela určitě intenzivnější, než byly v minulosti.

Generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas