ONLINE: Ukrajinské rodiny v Chersonu čekají na evakuované z levého břehu Dněpru. Zatím ale marně

Ukrajinské rodiny v Chersonu v neděli čekaly v krutých mrazech na to, zda se jejich blízkým podaří dostat z levého, Rusy okupovaného břehu řeky Dněpr na břeh pravý, který má pod kontrolou Kyjev. Napsala o tom agentura Reuters. Úřady v Chersonské oblasti v sobotu dočasně pozastavily platnost zákazu překračovat řeku. Evakuace je podle nich nezbytná kvůli silnému ruskému ostřelování a očekávanému zintenzivnění bojů. Kyjev 19:38 4. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničený Antonivský most přes řeku Dněpr v Chersonu | Foto: stringer | Zdroj: Reuters

Ukrajinci, kteří zůstávají v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na levém břehu Dněpru, mohou na vybraných místech a za denního světla řeku překročit až do pondělního soumraku. Musí se prokázat dokladem o ukrajinském občanství a použít vlastní lodě.

Rusové i Ukrajinci evakuují obyvatele z Chersonské oblasti. Očekávají se intenzivní boje Číst článek

Řeku však dosud nepřekročil jediný člověk, zatímco asi dvacet lidí v neděli sklesle čekalo se skupinou vojáků a sanitkou v chersonském přístavu za neustálého zvuku nedalekého ostřelování, píše Reuters.

Čtyřicetiletá Olena, která uvedla pouze své křestní jméno a odmítla sdělit příjmení, aby ochránila svou rodinu, řekla, že čeká na svou desetiletou dceru. Žena odjela do Německa za prací jen několik dní před únorovou invazí Ruska na Ukrajinu a říká, že od té doby ji neviděla. „Dceru jsem neviděla devět měsíců,“ řekla Olena. „Přála bych si, abych je mohla jet vyzvednout,“ dodala.

Žena, která se představila jako Anastasija, řekla, že je v přístavu, protože doufá, že se dostane přes řeku na území ovládané Ruskem, kde jsou její příbuzní.

Počet padlých ukrajinských vojáků nepřesahuje 13 tisíc. Civilních obětí může být až 20 tisíc, tvrdí Kyjev Číst článek

„Včera (v sobotu) jsem viděla zprávu o evakuaci, ale ukázalo se, že žádné lodě nejsou, a musím se tam dostat sama. Jak to mám udělat? Co mám dělat? Nevím, co si počít,“ řekla. „Bojím se, že tu umřu sama a nikdo se o tom nedozví. Je to děsivé, velmi děsivé,“ dodala Anastasija.

‚Alespo ň zemřeme společně‘

Ruské síly od doby, kdy se stáhly ze západního břehu Dněpru, zesílily dělostřelecké útoky na Chersonskou oblast. Podle ukrajinských představitelů při útocích v regionu zahynuly desítky lidí.

Videa poprav i informace o verbování. Wagnerovci šíří propagandu i na TikToku Číst článek

Anastasija uvedla, že domy v její ulici byly v posledních dnech zničeny ruskými raketami. „Situace tam není lepší, jsou tam ti (ruští fašisté), ale, jak říkám, alespoň zemřeme společně,“ dodala žena.

Třiasedmdesátiletý Mykola řekl, že jeho dcera byla náhodou na východním břehu řeky, když byl Cherson osvobozen, a uvízla sama na území ovládaném Rusy. „Teď už se nemůže vrátit,“ řekl. „Chce se vrátit domů. Její dcera a manžel jsou všichni v Chersonu. Musí se nějak dostat zpátky,“ dodal.