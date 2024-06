ONLINE: Ve válce proti Ukrajině přišlo o život nejméně 64 tisíc Rusů, ukazují nové odhady

Úmrtnost mladých mužů v Rusku loni prudce vzrostla, skoro na dvojnásobek oproti roku 2022. Zpravodajský server Meduza upozornil na demografické údaje, které ve čtvrtek zveřejnil ruský statistický úřad Rosstat. Z jejich interpretace vědcem spolupracujícím s nezávislými novináři podle portálu vyplývá, že za dva roky přišlo ve válce proti Ukrajině o život nejméně 64 tisíc Rusů. Sledujeme online Moskva 7:33 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čestná stráž zakrývá na pohřbu rakev ruskou vlajkou (archivní foto) | Foto: Kirill Braga | Zdroj: Reuters

Meduza spolu se serverem Mediazona a výzkumníkem Dmitrijem Kobakem opakovaně vyhodnocovala údaje Rosstatu jako podklad pro odhad ztrát ve válce v situaci, kdy obě znepřátelené strany o svých ztrátách neinformují.

Údaje, jejichž prvotním zdrojem jsou ruské matriky, nezahrnují „nové regiony“, tedy okupované a anektované části Ukrajiny s výjimkou Krymu. Souhrnná data jsou však roztříděna podle pohlaví a věku, a to umožňuje spočítat „nadměrnou“ úmrtnost Rusů v letech 2022 a 2023 metodou vypracovanou Kobakem a jeho spolupracovníky.

Ta umožňuje eliminovat vliv pandemie covidu-19 a určit úmrtnost na bojišti. Metoda vychází z poměru mezi ženskou a mužskou úmrtností v každé jednotlivé věkové skupině, přičemž tento rozdíl v úmrtnosti podle pohlaví se i v Rusku v posledních desetiletím stabilně snižovat - než se v roce 2022 po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu opět dramaticky zvětšil.

Výsledkem těchto výpočtů je zhruba 24 tisíc „nadpočetných“ úmrtí v roce 2022 a zhruba 40 500 těchto úmrtí v roce 2023, tedy přibližně 64 tisíc úmrtí za dva roky války, napsala Meduza. Dodala, že největší část – 17 tisíc úmrtí - se týká mužů ve věku od 35 do 39 let. Ale ve věkové kategorii od 25 do 29 let se „nadpočetná“ úmrtnost zvýšila téměř dvojnásobně oproti očekávanému stavu.

Tyto údaje vycházející ze statistických dat podle portálu víceméně odpovídají odhadu ztrát, který Meduza a Mediazona vypracovaly na základě údajů o pozůstalostních řízeních v Rusku, tedy že za dva roky války Rusko přišlo nejspíše o 75 tisíc zabitých vojáků.

Rozdíl mezi oběma údaji může podle portálu vyplývat z více i nahodilých faktorů. Nicméně odhad ztrát založený na dědických řízeních je podle portálu v souladu s údaji z dokumentů Wagnerovy skupiny o výplatě odškodnění za zabité žoldnéře.