Žádný zvláštní tribunál Rusko k odpovědnosti za válku nedonutí, tvrdí novinář Zrno

Evropský parlament navrhuje zřídit tribunál pro vyšetřování zločinu agrese proti Ukrajině. Je takový speciální tribunál potřeba, nebo si se stíháním zločinů poradí Mezinárodního trestní tribunálu v Haagu? Europoslankyně Markéta Gregorová věří, že by instituce ulehčila práci všem dalším tribunálům, novinář Matyáš Zrno pochybuje, že Rusko se podřídí výroku jakékoliv instituce. Pro a proti Praha 0:10 19. ledna 2023

„Rusko nepřijímá jurisdikci Mezinárodního trestního soudu, proto nemůže být souzeno v ohledu nelegálnosti války, kterou rozpoutalo. Proto je založení nového tribunálu vhodné,“ uvádí v Pro a proti poslankyně Evropského parlamentu za Piráty Markéta Gregorová.

Je třeba zřídit speciální evropský tribunál pro stíhání ruských zločinů na Ukrajině? Debatují europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) a publicista Matyáš Zrno

Vedoucí zahraniční rubriky CNN Prima News Matyáš Zrno upozorňuje, že pokud Vladimir Putin neuznává autoritu haagského trestního tribunálu, neuzná ani jurisdikci jiného nového tribunálu.

„Tento zvláštní tribunál by měl být zřízen k vyšetření zločinu samotné válečné agrese. Tak se vytvoří základ pro potvrzení, že nešlo o sebeobrannou válku ze strany Ruska, což je v mezinárodním právu válka legální. To usnadní nárok na reparace a základ pro konkrétní soud válečných zločinů, za která jsou ruská vojska zodpovědná,“ vysvětluje europoslankyně.

„Mezinárodní trestní tribunál se věnuje vyšetřování ruských válečných zločinů, proto nerozumím potřebě vytvářet instituci novou.“ Matyáš Zrno

Novinář opakuje, že už existující Mezinárodní trestní tribunál se věnuje vyšetřování ruských válečných zločinů. „Takže to už probíhá v nějaké zavedené instituci, proto znovu nerozumím potřebě vytvářet instituci novou.“

Politička připomíná, že loni v březnu Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nařídil Rusku okamžité zastavení války na Ukrajině, které Rusko ignorovalo. „Rozhodnutí soudního dvora je sice pro členské státy OSN závazné, ale pokud neuposlechnou, soud může věc přednést na Radě bezpečnosti OSN, kde má ale Rusko právo veta. A to je celý problém.“

„Tribunál, o který EU usiluje, má být komplementární a vytvořit základ ilegality ruské agrese na Ukrajině pro všechny ostatní instituce.“ Markéta Gregorová

I tak Zrno nevidí smysl zřízení nového evropského tribunálu. „Pokud má vytvářet nějakou pomoc Mezinárodnímu soudnímu dvoru, ale stejně to skončí na Radě bezpečnosti s možností ruského veta, tak kde je přidaná hodnota?“

„Tribunál, o který EU usiluje, má být komplementární a vytvořit základ ilegality ruské agrese na Ukrajině pro všechny ostatní instituce. Až se rozhodne, že jde o ilegální válku, a až Ukrajina zvítězí, budeme moci procesovat další právní kroky, i když se do té doby OSN nereformuje,“ tvrdí Gregorová.

Publicista dále pochybuje o legitimitě evropského tribunálu. „Zní mi to, jakoby měl přinést nějaké soudní rozhodnutí ve sporu států, které nejsou členy EU, a to by mělo mít větší efekt než rozhodnutí dvou institucí, kde jsou oba dotčené státy členy.“

Europoslankyně přiznává, že mezinárodní legitimita tribunálu není zatím zajištěna. „EU počítá se spoluprací se členy OSN. Očekáváme silnou podporu naprosté většiny pro zřízení tohoto zvláštního tribunálu, což mu legitimitu zajistí,“ věří Markéta Gregorová (Piráti).

„Už se v tom ztrácím. Šlo by tedy o instituci Evropské unie, nebo instituci OSN? Nebo o soud jedné instituce s podporou instituce druhé? Nerozumím tomu,“ zpochybňuje nezbytnost zřízení dalšího tribunálu pro posuzování angažmá Ruska na Ukrajině Matyáš Zrno.

Moderuje Karolína Koubová.