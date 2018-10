Boj o Zaklínače. Spisovatel Sapkowski chce od tvůrců počítačových her 360 milionů korun

Zaklínač, hrdina fantasy románů polského autora Andrzeje Sapkowského má cenu v přepočtu 360 milionů korun. Na tolik si cení autorská práva na příběhy s bělovlasým čarodějem sám spisovatel. Najal si právní firmu, která mu má pomoci získat peníze od tvůrců počítačových her. Varšavská firma CD projekt totiž hru s názvem The Witcher už více než deset let velmi úspěšně prodává.

