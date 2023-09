V Mexiku roste počet nehod s migranty, kteří míří do USA. Zastavily se kvůli tomu i nákladní vlaky

Mexický správce železničních tratí Ferromex pozastavil cestu několika desítek nákladních železničních spojů do USA. Společnost to odůvodnila rostoucím počtem nehod s migranty, kteří nákladní vlaky používají pro přepravu přes mexicko-americkou hranici, píší agentury AFP a AP. Pozastavení nákladních spojů by podle společnosti mohlo mít dopad na přepravu zboží mezi Mexikem a USA.

