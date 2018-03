Česká unie sportu

5. 4. 2016 |Tomáš Kohout, Vojtěch Man |Zprávy z domova

Český sport se těší na větší příjmy ze státního rozpočtu. Stát by je měl sportu posílat hlavně díky příjmům z hazardu. A sportovci také slibují, že je budou rozdělovat jinak, aby se dostalo i na nejmenší kluby ve všech obcích. Vypadá to, že se všechny strany dohodly tak, aby to všem vyhovovalo.