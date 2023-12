Karel Gott a Ivan Mládek zpívali písně a já pod nimi přehazoval koks do kotlů, vzpomíná kytarista Kodym

Vydáním vzpomínkové fotoknihy a koncertem k 30. výročí alba Černý kočky mokrý žáby se kapela Lucie navrací do 90. let. „O devadesátkách se říká, že kdo si z nich něco pamatuje, tak je neprožil. Ale já jsem opakem, protože jsem kupodivu většinu 90. let strávil tak, že jsem se nedotkl alkoholu ani žádné drogy, které v showbyznysu putovaly,“ říká její kytarista, zpěvák a skladatel Robert Kodym. Jak vzpomíná na legendární koncert s Rolling Stones? Host Lucie Výborné Praha 23:43 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před pádem železné opony jsem vyhledával noční zaměstnání, abych se mohl přes den věnovat hudbě. Pracoval jsem jako topič a údržbář v motolském hotelu Golf, vzpomíná kytarista Kodym | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Teď přišli Rolling Stones s novým albem. Počítáš s tím, že v osmdesáti ještě budete křepčit na pódiu podobně jako Mick Jagger?

Jasně.



Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po sklepeních svého zámku se prochází nejraději po půlnoci. Češi mají stále monarchistické cítění, projevuje se v přístupu k prezidentovi, myslí si Robert Kodym

Slyšel jsi tu desku?

Jasně, Stouni přece. Natočili desku, tak jako už dlouho, tak skvělou desku, nenatočili. Fakt výborné písně, kvalitní písně, kvalitní texty.

Tebe s nimi vlastně pojí vzpomínka na koncert na Strahově, což je něco neopakovatelného. Vy jste tehdy jako Lucie hráli před nimi a myslím si, že to samo vydá vzpomínky na knihu.

Ano, bylo to nádherné. 130 tisíc lidí. Pěkně jsme si zapředkapelovali.

A kdyby se osmdesátníci přivalili třeba zase do Prahy, stáli byste o to si s nimi zase zahrát?

Já tedy rozhodně. Myslím si, že všichni.

Tak možná byste si to mohli vyříkat s Keithem Richardsem, jak jsi mu věnoval gibsonku, kytaru, a on ti za to dal nebo poslal trsátko. Je to tak?

Ne, to takhle není. Já jsem Richardsovi věnoval svoji nejlepší kytaru, kterou jsem kdy měl: to byl první Gibson Les Paul Black Beauty z roku 1975. Ještě ta kytara byla zvláštní tím, že byla podepsaná od Franka Zappy na jeho posledním rockovém veřejném vystoupení v životě, což bylo v Praze.

Jejich hity si zpívalo několik generací. Lucie se vrátila na pódia a po 16 letech vydala novou desku Číst článek

A ještě paradoxní bylo, že Frank neměl fixu, vyryl to tam nožem. Takže zezadu přes tu kytaru bylo vyryto: Frank Zappa 1991.

No a bylo to nějak pár let potom, co tady Frank už nebyl, tak Keith Richards na něj vzpomínal trochu se slzou v oku. Já jsem netušil, že byli takoví přátelé. Měl z toho radost a myslím si, že se mu v jeho sbírce ta kytara asi neztratila.

Jo a k těm trsátkám! Já jsem nepřinesl kytaru na výměnu. Byl jsem hrozně nervózní z toho, že jsem věděl, že nás čeká setkání s Rolling Stones a potom ještě s Václavem Havlem.

Tak jsem pořád přemýšlel, o co si řeknu a co bych od nich nasál. Pak jsem si řekl, že všichni akorát chtějí vysávat, tak já to udělám naopak, neřeknu si nic a dám mu ten nejlepší dárek, jaký můžu. A pak jsem dostal pár trsátek, to je pravda.

Dotyk ohně

Když se tě ptali, která z tvých písní je tvoje nejoblíbenější, tak jsi hodně přemýšlel a pak jsi říkal, že možná Dotknu se ohně, protože to má takový příběh. Vyprávěl jsi, že jsi za komunistů pracoval v podzemí a přidával do kotle koks. Tuhle éru neznám. Kde to bylo?

Dá se říct, že těsně před pádem železné opony jsem vyhledával noční zaměstnání, abych se mohl přes den věnovat hudbě. A pracoval jsem jako topič a údržbář v motolském hotelu Golf, který je před tím, co je legendární motel Stop, o kterém zpívá Ivan Mládek písničku V motelu v Motole.

Poslechněte si nový singl od Lucie. Kapela s novinkou přichází po 16 letech Číst článek

A v neposlední řadě Karel Gott s textem Karla Šípa, ta píseň se jmenuje Poslední noc v motelu Stop – tam Karel s Ivanem zpívají písně a já patro pod nimi přehazuji koks do několika kotlů.

A zíráš do plamenů. A pak z toho byla písnička Dotknu se ohně. Jak s tím souvisela česneková pasta rozpuštěná ve vodě? Nebylo v té době na jídlo?

Kam ty na to chodíš? No jasně. Teď mi blesklo hlavou, že můj první honorář byl 60 korun za vystoupení. Prostě byl hlad, byl veliký hlad a jediný, co v kuchyni v motelu Stop nebylo v noci zamčené, byla veliká, pětilitrová láhev s česnekovou pastou.

Když se potom sovětským ohřívačem, ponorným vařičem, ta směs vody z vodovodu a té česnekové pasty rozpustí, tak je z toho fantastická česnečka a mladý topič může pokračovat v psaní textů a hudby.

A potom bude mít po 40 letech co vyprávět v rádiu. Když se vracíme do té minulosti a zase ke knize Lucie: Fotografity, říkal jsi, že jsou tam fotky, o kterých jsi ani nevěděl, že existují. Objevil jsi třeba nějakou éru, kterou už jsi pozapomněl, když jste tu knížku dávali dohromady?

Asi ne. Já si právě hodně pamatuji věci z minulosti.

Jsi takový kronikář kapely?

V hlavě, ne že bych něco sepisoval. My se ale celým tím koncertem a oslavou výrazně vracíme do devadesátek, protože naše deska Černý kočky mokrý žáby měla, myslím největší prodeje, ale hlavně největší ohlasy od fanoušků.

Nový klavír pro rozhlasový orchestr? Každý zní jinak, vybarví se až časem, vysvětluje ladič Číst článek

A pak jsme ještě od Akademie populární hudby dostali ocenění, dostali jsme Anděla za nejlepší album dvacetiletí. Tak jsme si říkali, že na tom něco bude: když je člověk oceněný, tak se tomu věří daleko líp, než když je nedoceněn, že? A tak jsme si řekli, že to pořádně oslavíme a teď se nalézáme v těch devadesátkách.

O devadesátkách se říká přísloví, že kdo si z nich něco pamatuje, tak je neprožil. Ale já jsem opakem, protože jsem kupodivu většinu 90. let strávil tak, že jsem se nedotkl alkoholu ani žádný lehké drogy, které v showbyznysu putovaly. Takže většina mých vzpomínek je hodně ostrých.

Když o tom mluvíš, tak pak sis to zase vynahradil. Ale teď už je to zase v pořádku.

Ano. Myslím, že to je takový ten příběh, že když má člověk sluhu, který mu dobře slouží, tak je spokojený. Ale když se ten věrný sluha začne pomalu chovat jako zlý pán, je jednoduché mu otevřít dveře a už ho k sobě nikdy nevpouštět.

Jak se stal Robert Kodym z anarchisty monarchistou, který spravuje zámek po generálu Laudonovi? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.