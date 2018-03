14. 9. 2016 |Zdeněk Novák |Zprávy ze světa

Američtí indiáni protestují proti výstavbě ropovodu Dacota Access. Ten má přivádět ropu ze severu Spojených států do zbytku země. Jenže vede i přes území původních obyvatel Ameriky. Indiáni a s nimi spojení aktivisté proto svolali demonstrace do amerických velkoměst, do Los Angeles, Atlanty, i do Washingtonu přímo před Bílý dům.