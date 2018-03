14. 3. 2013 |Tereza Bartůňková, Ivo Opletal, Vojtěch Kouřímský |Zprávy z domova

Olomoucký krajský soud dnes potvrdil podmíněný trest Romanu Smetanovi. Za to, že se vyhýbal vězení, dostal olomoucký řidič tři měsíce s odkladem na 14 měsíců. Smetana politikům na předvolebních plakátech připsal své komentáře a přimaloval jim tykadla. Za to ho okresní soud potrestal obecně prospěšnými pracemi. Ty však Smetana odmítl, a musel tak na sto dní do vězení. Tomu se muž vyhýbal, policistům se sám dobrovolně přihlásil až po čase.