Počet nakažených chřipkou vzrostl za týden o 90 procent. ‚Šíří se typ A i B,‘ popisuje epidemiolog

Po Vánočních svátcích stále přibývá lidí s chřipkou anebo jiným respiračním onemocněním. Státní zdravotní ústav hlásí oproti minulému týdnu nárůst pacientů s chřipkou, a to o více než 90 procent. „V tuto chvíli si troufnu říct, že jsme zatím stále ještě ve vzestupné fázi letošní chřipkové epidemie. Obecně většinou trvá zhruba 4 až 8 týdnů, takže si troufnu říct, že ještě pár týdnů máme před sebou," říká Radiožurnálu epidemiolog Jan Kynčl. Rozhovor Praha 12:00 23. ledna 2025

V minulém týdnu byla podle hygienických stanic situace nejhorší v Jihomoravském a v Karlovarském kraji. Jak se to od té doby změnilo?

Komplexní data máme vždy jednou týdně, čili to uvidíme zase až za pár dnů. Z jednotlivých signálů ta situace v podstatě pokračuje, počty nemocných se zvyšují a z hlediska regionů se nic zásadně nemění.

Jaký bude podle vás další vývoj?

V tuto chvíli si troufnu říct, že jsme zatím stále ještě ve vzestupné fázi letošní chřipkové epidemie. Obecně většinou trvá zhruba 4 až 8 týdnů, takže si troufnu říct, že ještě pár týdnů máme před sebou.

Jaká respirační onemocnění epidemiologové teď zaznamenávají nejčastěji?

Z hlediska chřipky se bavíme o tom, že je naprosto dominantním původcem respiračních onemocnění. Ostatní nechřipkové viry se vyskytují ve výrazně menší míře. Z hlediska chřipky je letošní sezona trochu atypická v tom, že cirkulují současně viry chřipky typu A i B. Obvykle jdou po sobě dvě jdoucí vlny onemocnění, letos je to současně.

Některé nemocnice, například ta v Jihlavě, už zakázaly návštěvy na všech lůžkových odděleních, právě protože se chřipka šíří mezi tamními pacienty. Dva kvůli tomu dokonce už zemřeli. Dají se podobná opatření očekávat i v dalších zařízeních? Teď se nejnověji připojí i Fakultní nemocnice Plzeň na vybraných klinikách.

Ano, je to jedno z opatření. Bohužel musím připustit, že někteří z nás nejsme úplně tak zodpovědní, když jdeme zejména za svými blízkými, že dodržujeme určitá pravidla respirační etikety. Právě proto bychom měli být zodpovědní, protože pak jsme to především my, kteří zaneseme nákazu ke svým blízkým.

Což minimálně asi znamená, pokud jdeme do nemocnice, tak chránit sebe i jiné rouškou či respirátorem. Kdybychom se za blízkými do nemocnic vydávali, tak stačí tohle, nebo se máme chovat ještě nějak jinak?

Zmínil jsme to naprosto perfektně, to je to nejdůležitější. Současně bych taky měl říct to, že pokud mám nějaké respirační onemocnění, třeba i „banální“ rýmu, tak bych vůbec na takovou návštěvu neměl jít. Chřipka se přináší nejenom nákazou aerosolem, ale i nepřímým kontaktem. Takže když cestuji do nemocnice, tak si můžu vzít s sebou třeba dezinfekci rukou a před návštěvou si ruce vydezinfikovat.

Obvykle mají nemocnice dezinfekční nádoby i různě rozmístěné po chodbách, tak jich určitě využít. A pokud už chřipkou onemocním, tak jak ji nejlépe odstranit? Jak se jí co nejrychleji zbavit?

Pokud mám jenom běžné projevy chřipky, tedy horečku, kašel, bolesti svalů a kloubů, tak si troufnu říct, že obvykle stačí zůstat doma, brát léky na snížení projevu nemoci a pít dostatek tekutin. Ty jsou skutečně důležité, protože při horečce tekutiny ztrácím.

Pokud ovšem horečka ani po několika dnech neklesá a nemoc se zhoršuje nebo se objeví příznaky komplikací, tím třeba myslím hlenohnisavé vykašlávání, tak určitě je namístě kontaktovat praktického lékaře. Tam pak většinou přijdou antibiotika i na bakteriální komplikace. Tady bych zase ještě zmínil, že pokud půjdu za lékařem do ordinace, tak bych si na obličej měl vzít roušku, abych na okolí nešířil infekční aerosol.

Jak dlouho trvá léčba?

Chřipka většinou trvá zhruba kolem týdne, ale významná únavnost může přetrvávat třeba i další dva týdny.

Vy jste zmínil, že teď jsou aktivní typy viru A i B najednou. Znamená to tedy, že ten, kdo se nechal aktuálně očkovat proti současnému viru, tak není zcela chráněn proti oběma?

Ne, to bych rád uvedl na pravou míru. Chřipková vakcína obsahuje dvě složky proti virům chřipky typu A i typu B. A co se zacílení týče, tak vakcinální kmeny relativně dobře odpovídají těm, co aktuálně cirkulují. Čili zejména proti závažnému průběhu chřipky poskytuje slušnou ochranu.