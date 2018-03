zveřejnění

9. 11. 2012 |Věra Masopustová, Lucie Maňourová |Zprávy z domova

Bude se u vás stavět něco velkého a vás by zajímalo, jestli obec neplýtvá penězi a jak vypadá smlouva s vybranou firmou? V budoucnu už by to neměl být problém. Poslanci dnes podpořili návrh zákona o povinném zveřejňování smluv, ve kterých jde o veřejné peníze. Normu by musely dodržovat všechny instituce, které podléhají zákonu o svobodném přístupu k informacím. Smlouva, která nebude zveřejněná v registru, by podle předlohy byla neplatná.