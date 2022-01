Expert na Bitcoin: Teď jsme trochu ve fázi paniky, možná až strachu. Lidé ale dál nakupují

Cena bitcoinu klesla pod 34 000 dolarů. Agentury uvádí, že je to nejméně od loňského července. Co takový pokles znamená?

Je to sentiment. Přijde mi, že my si přejeme, aby něco nebylo dobře, protože si myslíme, že je nám pořád hrozně hezky a fajn a v tu chvíli, kdy si něco takového začne myslet většina a něčeho se lekne, například inflace, tak dojde k poklesu. I když o bitcoinu se říká, že by měl být protiinflační. Každopádně současný pokles je podle mé záležitostí psychologie.

Takže podle vás současný pokles způsobil davový strach?

Burza se řídí dvěma slovy: panika a chamtivost. Teď jsme trochu ve fázi paniky, možná až strachu. Zajímavé ale je, že naši klienti nakupují pořád.

Myslíte si, že ta panika nebo strach můžou mít nějakou spojitost s rostoucím napětím na Ukrajině?

Určitě. To je velmi vážná věc. Já jsem četl velmi pěknou analýzu. On to málokdo ví, ale Ukrajina zásobuje pšenicí značnou část světa, zejména pak Afriky a blízkého východu. Mě to úplně šokovalo, něco podobného jsem vůbec netušil. Přece jenom je ale na Ukrajině extrémně úrodná zem a oni opravdu vyvážejí významný podíl celosvětové produkce pšenice. Kdyby napětí na Ukrajině eskalovalo, tak hrozí obrovská nestabilita v těch regionech.

Kdyby k tomu došlo a nastaly by ekonomické sankce vůči Rusku, tak Rusko zase sníží dodávky plynu, což je jediná věc, kterou mohou proti Evropě použít. Tohle zase řeší Američani tím, že se údajně snaží domluvit s dalšími výrobci, tuším z Kataru, kvůli zkapalněnému plynu.

Takže ta nervozita z možného konfliktu na Ukrajině tady je. Lze to vidět i na akciích, na dnešním propadu české koruny, na jakýchkoliv trzích, včetně toho s bitcoinem.

Analytik Michael Bucello ze společnosti BlockTower Capital tvrdí, že v rámci bitcoinu jde o mladou třídu aktiv a vyšší kolísavost je tak docela běžná. Souhlasíte s tímto tvrzením?

To můžu podepsat. Příkladem takové kolísavosti jsou i akcie Facebooku. Tato společnost byla v době IPO (Initial Public Offering – první veřejná nabídka akcií, pozn. redakce) tuším za 38 dolarů a klesla na 16 či 18. Pak zase vystoupala, pak opět padala, a tak dokola. Tím chci říct, že i tak velký gigant, který byl upisován na burze se všemi regulatorními problémy a kontroverzemi, tak i takové aktivum je velmi pohyblivé. Proto ten bitcoin tím, že je z hlediska historie v podstatě na začátku svého ‚života‘, tak se jeho kolísavosti nedá divit.

Je teď vhodná doba investovat, když cena bitcoinu klesla?

To si netroufnu povědět. Na tohle se mě ptají všichni mí dobří známí a já jim dokola říkám, že jsem jen nositel informace o tom, že došlo ke změně ceny a nemůžu někomu říct nakupujte nebo prodávejte. Jednak nejsme investiční společnost a za druhé, kdybych věděl, kdy kupovat a prodávat Bitcoin a znal jeho vývoj, tak vůbec nic jiného nedělám, než že se podle toho řídím. Čili já jsem samozřejmě hodler (dlouhodobý držitel bitcoinu nehledící na jeho cenu, pozn. redakce) a držím se nehledě na kurz v současné době. Nicméně si netroufnu někomu povědět nebo doporučit, aby nakupoval nebo prodával.

Dá se vůbec vývoj ceny bitcoinu predikovat?

Já si myslím, že ne. Existuje obrovská vědní disciplína, technická analýza, která se zaměřuje na sledování dat obchodování s ropou nebo například se zlatem za posledních, dejme tomu, 60 až 70 let dat obchodování a stejně se nedá odhadnout, jak se bude pohybovat cena těchto komodit v budoucnu. Nedá se to spočítat.

Když si vezmete, jak vypadá ten obchod, tak vy chcete koupit a já chci prodat. Na obou stranách je člověk nebo počítač a každý si myslí, že je chytřejší než ten druhý. Obchodování s bitcoinem je tak pořád 50 na 50.