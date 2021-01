Čepro od Agrofertu bez veřejné zakázky nakoupilo palivo za pět miliard. Pochybení odmítá

Státní firma Čepro nakoupila v posledních čtyřech letech většinu biosložek do nafty od Agrofertu mimo veřejné zakázky. Zjistily to Hospodářské noviny. Podnik tak mohl porušit zákon - měl by podle některých protikorupčních organizací nakupovat jen podle zákona o veřejných zakázkách. Čepro pochybení odmítá. Hodnota dodávek Agrofertu, který je ve svěřenských fondech premiéra Andreje Babiše (ANO), se za dané roky pohybuje kolem pěti miliard korun.

