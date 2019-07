Tohle se nám ještě nestalo, říká firma o odložení oprav D1. Po státu bude chtít zřejmě miliony

Páteční odložení oprav na dálnici D1 může podle prvních odhadů firmy Eurovia vyjít na miliony korun. Ředitelství silnic a dálnic totiž měsíce připravovanou akci na poslední chvíli zastavilo. Některá těžká technika a zaměstnanci přitom už byli na místě. „Tohle se nám ještě nestalo, investora to bude něco stát,“ říká mluvčí firmy Iveta Štočková. ŘSD si ale za rozhodnutím stojí, důvodem prý nebyl jen telefonát premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Praha 15:54 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brali jsme v úvahu aktuální dopravní situaci, například v Německu, Rakousku nebo Slovinsku, zdůvodňuje mluvčí ŘSD posunutí uzavírky. Ilustrační foto | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Opravy úseků dálnice D1 u pražského Chodova a Mirošovic měly podle původních plánů začít minulý týden v pátek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale přípravné práce podle stavební firmy Eurovia dvě hodiny před začátkem zastavilo.

Mluvčí firmy Iveta Štočková pro Hospodářské noviny uvedla, že Eurovia rozhodnutí respektuje, způsobilo jí to ale nemalé komplikace, protože takové práce se připravují několik měsíců dopředu.

„Způsobilo nám to komplikace v oblasti technické a lidské. Máme dlouhodobě nasmlouvanou speciální techniku, kterou nelze jednoduše přeobjednat a její výpadek může být citelný i na jiných stavbách. Rovněž naši lidé byli připraveni na víkendové noční směny a podle toho si plánovali své dovolené,“ popsala.

Firma podle ní musí některým pracovníkům zaplatit hned dvakrát.

„Pokud už byli zaměstnanci připraveni na místě pro své práce, tak jsme jim to zaplatili nebo zaplatíme. A musíme jim zaplatit i tu druhou následnou směnu navíc,“ dodala pro iROZHLAS.cz Štočková.

A některou techniku musí zajistit znovu. „Ohledně prací u Mirošovic hledáme termín s investorem a také s dodavatelem speciálního jeřábu, který měl umisťovat nosníky, protože ten jeřáb je dlouhodobě domluvený a bude chybět na jiných stavbách,“ upřesnila Štočková.

Eurovia tak bude podle ní chtít za odložení prací na D1 finanční náhradu. „Bohužel toto bude investora něco stát. Podle našich prvních odhadů půjde o částky ve vyšších jednotkách milionů korun. Vše ale nyní přesně analyzujeme a projednáváme s investorem,“ dodala.

Taková situace je podle ní výjimečná. „Toto se nám zatím ještě nikdy nestalo,“ uzavřela mluvčí Eurovie, která má opravy těchto úseků D1 na starosti.

‚Výjimečné, ale ne ojedinělé‘

„Tato opatření byla připravována v horizontu měsíců. A že rozhodnutí padlo několik hodin před tím, je do značné míry výjimečná situace. Ovšem není ojedinělá, takové situace už byly,“ podotkl pro iROZHLAS.cz mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Zatím nemáme žádnou konkrétní částku,“ odpověděl pak na dotazy, zda je ŘSD připraveno za odložení prací zaplatit. O případné částce se ještě bude podle něj jednat.

Rýdl pak připustil, že Andrej Babiš se na rozhodnutí o odložení oprav podílel, jak se ostatně premiér pochlubil na svém facebooku, nebyl to ale podle něj jediný důvod. Na D1 totiž silničáři očekávali zvýšený víkendový provoz. A museli podle něj reagovat na aktuální situaci.

„Brali jsme v úvahu aktuální dopravní situaci, například v Německu, Rakousku nebo Slovinsku. Snažili jsme se vyjít řidičům vstříc. Pokud by v pátek nebo sobotu vyráželi na Jadran, čekalo by je na jih od nás docela dost uzavírek nebo omezení. A do toho bychom jim kromě pěti modernizovaných úseků přidali ještě dva další,“ vysvětloval Rýdl.

„Nebylo to navíc jediné opatření na daný víkend. Věděli jsme, že budeme v součinnosti se Středočeským krajem ze soboty na neděli úplně uzavírat D10 na třetím kilometru. Zavřený byl také tunel Valík, s tím se nedalo nic dělat,“ doplnil.

A Ředitelství silnic a dálnic si podle něj za rozhodnutím stojí. „Pokud bychom nebyli přesvědčeni, že je to správný krok, tak bychom ho neudělali,“ uzavřel Rýdl.