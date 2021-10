Energetický expert: Odběratelům plynu se teď vyplatí počkat, u elektřiny to tak ale být nemusí

Bohemia Energy byla první a největší, krátce po ní skončili s dodávkami elektřiny a plynu další alternativní dodavatelé – Kolibřík a A-Plus. Všichni jejich odběratelé nyní přejdou pod dominantní dodavatele v jejich regionu. „Odběratelům, zejména u plynu, se vyplatí chvíli počkat a ne teď běžet za dodavatelem poslední instance,“ radí v rozhovoru pro Radiožurnál Vladimír Štěpán, energetický expert a jednatel společnosti ENAS. Rozhovor Praha 15:19 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběratelům zemního plynu by se mohlo vyplatit počkat | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Dá se čekat, že společnosti Kolibřík a A-Plus nebudou posledními dodavateli, kteří oznámí ukončení své činnosti?

To si myslím, že je téměř jisté. Obchodníků, kteří nakupují obdobně jako Bohemia Energy, jsou desítky. Dá se to očekávat. Myslím si ale, že ten vývoj už nebude tak dramatický, že by všichni tito dodavatelé krachovali. Stane se velmi pravděpodobně to, že tito dodavatelé, kteří mají potíže, převedou portfolio svých odběratelů na jiného dodavatele, se kterým se dohodnou jeho odběratelé. Ti stávající o tom nemusí ani vědět.

Někteří analytici odhadují, že tu letošní zimu nemusí přežít až čtvrtina tuzemských dodavatelů energií. Je to podle vás reálný odhad?

Je to reálný odhad zejména v oblasti elektřiny. Tam se bohužel i na ten příští rok dá očekávat, že zase kvůli rušení jaderných elektráren, zavírání uhelných elektráren, se zdroje sníží. Tam to riziko je, u plynu bych čekal trend obrácený – cena by mohla stagnovat, možná i klesat.

Vy jste říkal, že problémy budou mít ti, kteří nakupují podobně, jako nakupovala Bohemia Energy. Tak co to bylo za typ nákupu? Proč se právě tito dodavatelé dostávají do potíží?

Jsou to takzvané nákupy denně. To znamená nákupy na burze za ceny, které jsou stanovovány každý den. Tyto ceny strašlivě kolísají. V letech 2012 až 2018 byly velmi nízké, stabilní a vyplatilo se, aby odběratelé byli u dodavatelů, jako je Bohemia Energy. Ale to se rázně změnilo. Ceny vlastně stoupají už od roku 2019, ale ten nejhorší nápor je právě až v té druhé polovině roku 2021. Nákupní ceny se zvýšily na trojnásobek, zatímco ceny těch odběratelů typu ČEZ, Innogy, Pražská plynárenská, vlastně stagnují.

Rozvírají se tedy nůžky mezi těmi dodavateli, kteří mají třeba dvou, tříletý nákupní kontrakt, a těmi, kteří nakupují denně. To jsou hodně malí a střední obchodníci. Ale pozor, je tady ještě jeden velký obchodník, velikosti téměř Bohemia Energy. A u něj bude otázkou, jak se jeho finanční situace bude vyvíjet.

A to je?

Nemůžu jmenovat, tím bych ho poškodil.

Dobře. Zeptám se obecně: mohou tito dodavatelé energií, kteří postupují právě tímto způsobem - nákupem na poslední chvíli - dělat něco, aby je ty rostoucí ceny na burze nepoložili. Jaké mají možnosti v současné době?

V současné době ne. Když máte třeba jako ČEZ určité, které jim umožňují zvýšit ten objem o 10, 20, 30 % za stejné ceny. Ale ten nový, který tady nakupoval denně, ten se na tento kontrakt nedostane. Jeho uzavírání trvá i třeba i několik měsíců. A zrovna tak na té burze, kde ty ceny jsou velmi vysoké, tak i ta nákupní cena v těchto střednědobých kontraktech by už byla výrazně vyšší. Oni toho tedy moc nemohou dělat.

Pokud se ten počet dodavatelů nějak výrazně zredukuje, jaký to může mít dopad na trh a ceny? Posílí se to postavení dominantních firem, které se teď stávají dodavateli poslední instance?

Posílí, ale stále jich je dost. Budou jich stále desítky, protože i někteří menší, střední mají skutečně víceleté kontrakty. Nejsou to všichni ti malí a střední, kteří by nakupovali na denní bázi.

Ani ti, kteří teď přejdou k těmto dominantním dodavatelů energií, ale nedostanou nějak dobré ceny. Naopak ty ceny budou poměrně vysoké. Nyní mají půl roku na to, aby si našli jiného dodavatele. Kdy se vyplatí pro ně začít sledovat, jestli jim někdo nenabídne lepší cenu?

Toto je vynikající otázka. Bude to tak, že už v dnešní době ti, kteří byli odběratelé Bohemia Energy, jsou u dodavatele poslední instance a vůbec tam za nimi nemusí. To je naprosto zbytečné. Dodavatelé budou nakupovat nějakou dobu za ty vysoké ceny na burze stejně, jako nakupovala Bohemia Energy.

Ale pozor, zejména u plynu už tito dodavatelé, a nejenom dodavatelé poslední instance, ale i řada dalších, si teď vyjednávají produkty, které budou třeba i s výrazně nižší cenou, než je ta cena na burze. Takže podle mě odběratelům, zejména u plynu, se vyplatí chvíli počkat a ne teď běžet za dodavatelem poslední instance. Oni během měsíce, dvou dostanou mnohem výhodnější konce.

Ale u elektřiny pozor, jak jsem říkal, tam je velký problém se zdroji, takže tam se může stát, že nějaké dlouhé otálení povede jen k tomu, že ty ceny elektřiny potom budou zase vyšší. Je to takto diferencované.