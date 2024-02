Ekonom: Upoutali jsme se na nezaměstnanost. Flexibilita pracovního trhu by nastartovala prosperitu

Proč Česko potřebuje prvky flexicurity, tedy změnu pravidel pro zaměstnance, kteří by mohli snáze o práci přicházet, ale stát by více podporoval jejich rekvalifikaci a nástup do nového zaměstnání? „Česká ekonomika je málo inovativní. Právě flexibilita umožní, aby se trh práce a ekonomika více zpružnili,“ vysvětluje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil pro Český rozhlas Plus. Řečí peněz Praha 23:47 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká ekonomika je málo inovativní, myslí si ekonom | Foto: InWay | Zdroj: Pixabay License | ©

Národní ekonomická rada vlády (NERV) mezi doporučeními pro oživení české ekonomiky na prvním místě apeluje na změnu v tuzemském zákoníku práce, který by měl pomoci rozhýbat přehřátý trh práce a zvýšit jeho flexibilitu.

„Po 90. letech jsme se soustředili na systém řízení ekonomiky přes nízkou míru nezaměstnanosti. Považujeme to za úspěch, ale ohýbáme pravidla. Například celý švarcsystém je postaven na nízké míře nezaměstnanosti,“ podotýká ekonom Navrátil.

Podle expertní platformy je potřeba větší pružnost v oblasti náboru nových zaměstnanců, regulace pracovní doby ale také propouštění zaměstnanců. To by mělo jít i bez závažných důvodů. Inspirací má být Dánsko a jeho funkční model flexicurity.

„Pokud chceme vyšší životní úroveň, větší prosperitu, tak se od Dánska můžeme inspirovat. Česká ekonomika je málo inovativní. A právě flexibilita umožní, aby se trh práce a ekonomika více zpružnili,“ zdůrazňuje expert.

Vedle flexibility, kterou si v Dánsku zaměstnavatelé pochvalují, se na trhu práce objevuje výrazně vyšší podíl zkrácených úvazků.

„Máme problém s návratem z rodičovské dovolené a zkrácené pracovní úvazky jsou naprosto zásadní. Především ale je v Dánsku produktivita práce o 80 procent vyšší než v Česku. To znamená výrazně vyšší životní úroveň,“ vyzdvihuje Navrátil.

Druhou stranou mince flexicurity je ale zásadní změna role státu při ztrátě zaměstnání, který nutí lidi rychle si zvýšit kvalifikaci a vrátit se svižně do práce.

Dánský systém sice propuštěnému člověku zaručuje dočasné udržení životní úrovně díky štědrému sociálnímu systému, přes tři čtvrtiny nezaměstnaných ale nestráví na úřadu práce ani rok. Polovinu jich systém znovu zaměstná do tří měsíců.

Bohatá země?

Dánsko je bohaté i díky tomu, že je to přímořská země. Může čerpat z rybolovu, má velké nerostné zdroje, se kterými pracuje. Přednosti má ale podle ekonoma i Česko.

„V Dánsku je produktivita práce o 80 procent vyšší než v Česku.“ David Navrátil o výhodách flexicurity

„Máme diverzifikovaný průmysl. Češi jsou také špičkoví, že dokážou velmi dobře hackovat systémy – najít slabosti systému. Když se podíváme na podíl vývozů z odvětví, která jsou spojena s vysokou kreativitou, tak Česko patří na první místa na světě. Máme na čem stavět,“ ujišťuje Navrátil.

„Jediné, co nám chybí, je nízká přidaná hodnota z toho, co děláme. Měli bychom být spojeni s koncovým zákazníkem a využít, že se část výroby vrací do Evropy. To můžeme díky naší průmyslové základně,“ nastiňuje expert. Tomu může přispět větší robotizace, digitalizace, automatizace a vzdělávání lidí.

