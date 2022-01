Filmové pobídky kvůli rozpočtovému provizoriu stojí. Dopadne to na cestovní ruch a na hotely

Zastavení příjmu žádostí o registraci filmových pobídek kvůli rozpočtovému provizoriu podle státní agentury CzechTourism a pražských hoteliérů negativně dopadne i na cestovní ruch. Působení filmových štábů znamená příjmy pro hotely, restaurace, cateringové služby či prádelny. V době nejpřísnějších protiepidemických opatření byli filmaři pro některé hotely prakticky jediným zdrojem tržeb, vyplývá z ankety ČTK. Praha 10:27 23. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zastavení příjmu filmových pobídek dopadne i na cestovní ruch (ilustrační foto) | Foto: Adrien Nowak / Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Státní fond kinematografie v současné době nemůže přijímat registrace filmových pobídek. Tento stav by měl trvat do 31. března, kdy by také nejpozději mělo skončit rozpočtové provizorium.

Filmové pobídky přinášejí Česku ročně miliardy korun. Za loňský rok by to podle dřívějších odhadů fondu mohlo být přibližně 7,5 miliardy korun, meziročně zhruba o dvě miliardy více. Předpandemický rok 2019 byl z hlediska přínosu zahraničního natáčení rekordní, filmové štáby tuzemsku přinesly devět miliard korun.

Z přítomnosti filmových štábů mohou podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta těžit podnikatelé ve službách, ale také průmyslová odvětví jako je stavebnictví, papírenství, doprava, oděvní nebo kosmetická odvětví. Náklady nefilmového charakteru z celkového rozpočtu filmu tvoří 60 procent. Natáčení filmů v českém prostředí je podstatné i z marketingového hlediska, řekl Herget.

Další propady tržeb

„Filmový průmysl byl v podstatě jediný zdroj pro náš hotel ve skupinovém segmentu ubytování během pandemie. Byly i měsíce, během kterých nebyly povolené ani volnočasové pobyty, a filmové produkce byly našimi jedinými hosty,“ uvedla ředitelka marketingu pražského hotelu Four Seasons Martina Vávrová.

Podobnou situaci očekává v letošním roce, kdy individuální poptávka nedosáhne úrovně roku 2019, protože korporátní zahraniční skupiny mohou cestování stále považovat za riskantní.

Filmové štáby i před vypuknutím pandemie ubytovával pražský Emblem Hotel. „Jejich absence způsobí velký pokles obsazenosti i tržeb,“ uvedla zástupkyně hotelu.

Pozastavení přijímání filmových pobídek vnímá jako zásadní problém i síť Czech Inn Hotels. „Předpokládáme, že tato situace bude mít vliv na další propad tržeb za ubytovací služby,“ řekl marketingový ředitel společnosti Petr Chábera.

Filmové štáby využívaly ubytování v luxusních hotelech tohoto řetězce po celý rok, zvláště oblíbeným je podle Chábery The Grand Mark v Hybernské ulici.

„V době, kdy hotelový segment procházel nejtěžší zkouškou, patřila možnost ubytovat filmové štáby k extrémně důležitým zdrojům tržeb,“ potvrdil také mluvčí CPI Hotels Jakub Velen.

V tuzemsku v důsledku pandemie stále chybějí turisté z významných zahraničních trhů, jako je Rusko, Čína a další asijské země. I proto by Česko mělo mít podle Hergeta snahu zachovat si přízeň filmařů, rychle obnovit příjem pobídek a také zvýšit objem vyčleněných peněz.

V posledních letech bylo k dispozici 800 milionů korun, které se rychle vyčerpaly. V některých letech vláda alokaci o několik set milionů zvýšila, ale někdy až poté, co Státní fond kinematografie musel příjem pobídek zastavit.