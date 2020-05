Firmy budou moci odložit úhradu sociálních odvodů na říjen, musí ale odvést pojistné za své zaměstnance

Firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dluhu zaplatí pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Předpokládá to vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení, který ve středu schválil Senát v souvislosti s koronavirovou krizí. Předlohu, jež má posílit likviditu zaměstnavatelů, dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Praha 16:43 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnavatelé uhradili za pojistném za první čtvrtletí podle důvodové zprávy zhruba 86 miliard korun. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V doprovodném usnesení senátoři požádali kabinet o to, aby co nejrychleji předložil návrh na dočasné snížení sociálních odvodů zaměstnavatelům, které vládní restrikce k omezení šíření nového koronaviru postihly nejvíce. „Dočasné snížení nákladů je jedním z nejúčelnějších způsobů podpory zaměstnavatelům, které může řadu z nich zachránit před krachem,“ uvedla horní komora. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že návrh na snížení sociálních odvodů se finalizuje a v pondělí by jej měla projednat tripartita i vláda.

Zaměstnavatelé uhradili za pojistném za první čtvrtletí podle důvodové zprávy zhruba 86 miliard korun. „Odložením splatnosti pojistného za tři měsíce lze dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ stojí ve zdůvodnění. Firmy tím podle vládního materiálu získají čas pro vyřízení úvěrů podporovaných nebo garantovaných státem.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta, zaměstnanec pak platí dalších 6,5 procenta.

Snížené penále

Sociální odvody za daný měsíc hradí zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce. Částky za květen až červenec tak bude muset splatit do 20. října. Penále nyní činí 0,05 procenta dlužné sumy za den. Snížené bude představovat 0,01 procenta denně, za čtvrt roku tedy zhruba jedno procento. Firmy nebudou muset podle návrhu hradit penále, které nepřesáhne 1000 korun.

Schválením předlohy už Senát nehlasoval o avizovaném pozměňovacím návrhu Jitky Chalánkové z klubu ODS na úplné odpuštění penále, což v debatě podpořil i Miroslav Adámek (za ANO). Maláčová snížené penále hájila argumentem, že odklad odvodů by neměl být plošný. Měl by být podle ní výhodnou půjčkou pro zaměstnavatele, kteří to potřebují.

Odklad plateb se bude předpokládat automaticky, postačí tedy, když firma peníze za květen do 20. června okresní sociální správě nepošle. Stejné to podle předlohy bude v následujících dvou měsících. Pokud zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí do 20. října, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále.

Měsíční přehledy budou muset zaměstnavatelé posílat sociální správě podle předlohy výhradně elektronicky. Odvody už nebude možné platit v hotovosti. Sněmovna elektronizaci rozšířila také o evidenční listy důchodového pojištění, veškeré přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění a o oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání.