Zkrachovalá kladenská huť Poldi má nového majitele, podnik byl vydražen za 261 milionů

Zkrachovalá kladenská huť Poldi dnes byla vydražena za 261 milionů korun. Podnik, který je jen částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu, zaměstnanci dostali výpovědi. Vydražitel, kterým je společnost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně, chce údajně co nejdříve obnovit výrobu. Praha 10:50 12. 4. 2018 (Aktualizováno: 12:03 12. 4. 2018)

Do veřejné dražby šly firmy Poldi a Poldi Trade, jejich hodnota je podle znaleckého posudku 180 milionů korun. Nejnižší podání stanovil věřitelský výbor na 160 milionů. V dražbě svedli napínavý souboj dva uchazeči, minimální příhoz byl půl milionu, kteří uchazeči většinou nepřekračovali.

Compagnia del mediterraneo Steel by měla za podnik zaplatit do 30 dnů, tedy do 14. května. Podle údajů z obchodního rejstříku firma vznikla letos 2. března, předmětem její činnosti je správa vlastního majetku. Její jednatel Stanislav Kraslavski novinářům řekl, že jde o filiálku mezinárodní společnosti, která má v oboru zkušenosti.

Budoucnost Poldi podle něj závisí na trhu. „Všichni jsme otroci trhu, ale jsme připraveni investovat do Poldi a rozjet výrobu,“ uvedl Kraslavski. Přislíbil i investice do podniku, částku ale neupřesnil, ani počet zaměstnanců, které by bylo potřeba přijmout. Bude podle něj záležet na potřebě výroby.

Podle obchodního rejstříku dosud společnost Poldi patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Loni byl provoz podniku většinou zastaven. Fungování už před několika lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd, a to i o několik měsíců.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.