Do krize naše ekonomika nevstupuje špatně, ale bude se muset přizpůsobit větším, říká ekonom Hindls

Poslanci schválili balíček opatření, který má pomoci českým podnikům a podnikatelům překonat období, kdy se byznys prakticky zastavil. Podle dlouholetého viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Zbyňka Frolíka i emeritního rektora Vysoké školy ekonomické v Praze a člena Národní rozpočtové rady Richarda Hindlse jsou to důležitá opatření, jenže globální ekonomika nás stejně potáhne tam, kam bude chtít. Dnešní plus Praha 21:08 25. března 2020

Může naši ekonomiku stáhnout mohutný sekundární efekt vycházející z problémů jiných? „Určitě,“ odpovídá Richard Hindls. „Světová ekonomika se výrazně změní, bez ohledu na to, jak se celá situace (a krize) bude dál vyvíjet, nebo jak bude dlouho trvat. Světová ekonomika už nikdy nebude stejná,“ doplňuje ekonom.

Stejně jako Zbyněk Frolík upozorňuje na vysoké zadlužení Španělska (přes 100 procent) nebo Itálie (přes 130 procent) a na jejich neustálé problémy s rozpočtovým deficitem.

„Vzpomeňte si na to, jak se Unie nedávno prala s Italy o rozpočet, a to nikdo ještě netušil, co vlastně přijde,“ říká Hindls.

Podle Frolíka nevíme, co se stane nejen zítra, „natož za dva tři roky, co to všechno udělá s eurozónou, se zónou jako takovou a do jaké situace se vůbec Česko dostane.“

A Hindls přidává: „Byť je naše pozice silná a stabilní, tak se stejně musíme přizpůsobit těm velkým. (Teď) do celého problému nevstupujeme špatně, bohužel to na nás stejně dopadne, ať chceme, nebo ne.“

Dluhopisy bude kupovat ČNB

Hindls si všímá i dalšího kroku, který kabinet chystá, a to nákup dluhopisů prostřednictvím České národní banky.

„Ještě to sice parlament neschválil, ale dochází k tomu, že by ČNB mohla kupovat dluhopisy. Je to v podstatě nová věc, kterou se vláda snaží zajistit proti tomu, kdyby se nedobře vyvíjela situace na světových trzích… Jsme malá ekonomika, ale velcí investoři mohou mít svou politiku úplně jinou. Takže je dobře, že chce kabinet zapojením centrální banky udělat jakýsi ochranný pás.“

Zbyněk Frolík je také hlavní akcionář společnosti Linet, která vyrábí zdravotnické vybavení, především vysoce technologická lůžka pro jednotky intenzivní péče. Jak krize zasáhla jeho byznys?

„My máme přesně opačný problém, protože nás teď prosí na kolenou a vyprodáno máme na tři až čtyři měsíce dopředu. To se nám ještě nikdy nestalo. Naše kapacity jsou ale bohužel omezeny karanténními opatřeními,… takže máme problém získat lidi, kteří nám chybějí ve výrobě,“ přiznává.

Každopádně prý doufá, že lůžek dodají do celého světa co nejvíc, hlavně tam, kde je to potřeba. „Netěší nás problém lidí, ale taky i my dodáváme do Španělska nebo Itálie, kde nám i normálně platili až za rok,“ dodává Frolík.