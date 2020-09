Zaměstnanci prohráli koronakrizi zdravotně i příjmově, tvrdí předseda odborového svazu Středula

Poslanci vládní koalice ve čtvrtek zablokovali konání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na které chtěla opozice prosadit zrušení odvodů na sociální pojištění pro zaměstnavatele i živnostníky nebo pomoct lidem pracujícím na dohodu. „Je škoda, že se debaty nevedou na půdě sněmovny. Měla by to být věcná diskuse a občané by ji ocenili,“ myslí si předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:40 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Máme před krajskými volbami, tak jsou ta témata zatížena velkým množstvím předvolebního étosu. Ocenili bychom, aby bylo věcných diskusí více a nebyl to pouze souboj opozice s koalicí,“ doplňuje Středula ve vysílání Radiožurnálu.

„Pomoc ekonomickým subjektům, firmám, živnostníkům a podobně je dobrá. Jenže došlo k tomu, že zaměstnancům nebylo dáno vůbec nic. Jen ošetřovné po dobu, co byly zavřené školy,“ popisuje předseda sdružení odborových svazů.

Mohlo by se zdát, že pomoc podnikatelům – takzvaný kurzarbeit – je zároveň i pomocí pro zaměstnance, protože budou zachovány jejich pracovní pozice. Podle Středuly je ale otázka, jestli takový dopad opravdu má.

„Pomáhá i zaměstnancům, ale jestliže jsou posláni do karantény, tak mají o 40 procent mzdy méně. Když je překážka na straně zaměstnavatele, nedostanou ani o korunu víc, přestože je to hrazeno z jejich daní a to považuji za nespravedlnost,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Jak pomoct zaměstnancům?

„Byli bychom rádi, kdyby se prodloužil Antivirus A a B do konce letošního roku a na to plynně navázala česká verze kurzarbeitu, ale kolem toho bude velká diskuse.“

Problém je podle něj ale v tom, že návrh by musel projít ve stavu legislativní nouze, protože v normálních termínech by se do 1. ledna nestihl projednat.

Ve středu se vláda na podmínkách návrhu nedohodla. Spor se vede o to, jak velký by měl být doplatek chybějící mzdy při zkrácené pracovní době. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje doplácet 70 procent, ale ministryně financí Alena Schillerová (hnutí ANO) mluví o 50 procentech.

„Nechceme, aby to bylo z čisté mzdy, protože v tu chvíli je zřejmé, že dochází ke krácení. Umíme si představit, že by to bylo 80 procent hrubé mzdy. V tom případě se dá mluvit o standardním výdělku,“ popisuje Středula.