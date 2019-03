Vichřice, prasklé potrubí nebo blesk. Lidé s podpojištěnými domy nedostanou při škodě celou částku

Prošel váš byt rekonstrukcí nebo jste si do něj nakoupili nový nábytek? Právě to by měl být signál pro kontrolu pojistky nemovitosti. Dosavadní pojistná částka totiž nemusí stačit na pokrytí případných škod. Podle pojišťoven, které Radiožurnál oslovil, je přitom zhruba každá třetí nemovitost v Česku podpojištěná. Důvodem jsou i rostoucí ceny nemovitostí.

Praha 8:34 28. března 2019